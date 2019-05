Vechtersbazen krijgen lichte straffen voor knokpartij met messen en hamers Patrick Lefelon

28 mei 2019

11u56 2 Antwerpen Twee allochtone families zijn weggekomen met lichte effectieve celstraffen voor hun massale vechtpartij in de Antwerpse volkswijk Kiel. Een banaal verkeersincident was de oorzaak van de knokpartij met messen, hamers en ijzeren staven.

De aanleiding voor de knokpartij op 6 september 2017 was een incident tussen de familie B. en de familie C. rond een fout geparkeerd voertuig op de Sint-Bernardsesteenweg. Er werd gescholden, er vielen klappen en er werd een BB-gun getoond door een vriend van de familie C.

Een lid van de familie B. trok met het pistool naar de politie. De familie C. blies intussen verzamelen en trok naar de woonplaats van de familie B. in de Werbrouckstraat. Het kwam tot een massale vechtpartij waarbij staven, messen en een hamer gebruikt werden.

Eén iemand mepte een tegenstrever met een zware hamer op het hoofd. Het slachtoffer liep een schedelfractuur op. Twee andere deelnemers aan de knokpartij werden met messteken afgevoerd naar het ziekenhuis.

Poging doodslag

Tien leden van beide families stonden terecht voor onder meer bendevorming, verboden wapendracht en opzettelijke slagen en verwondingen. Twee van hen worden ook vervolgd voor poging tot doodslag. Zij zouden de messteken hebben toegebracht. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot 6 jaar.

Sommige beklaagden erkenden zonder meer dat ze slagen hadden toegebracht, anderen voerden aan dat ze uit wettige zelfverdediging hadden gehandeld of dat ze werden uitgelokt.

Geen wettige verdediging

De rechters oordeelden dinsdagmorgen dat de twee families zich moesten schamen. “Hoe is het mogelijk dat een banaal verkeersincident uitgroeit tot een massale vechtpartij waarbij verschillende mensen ernstig gewond geraken? Dit getuigt van een groot gebrek aan zelfbeheersing. Deze incidenten wakkeren bij de andere bewoners van de wijk het gevoel van chaos en onveiligheid aan.”

Voor de straffen waren de rechters uiteindelijk mild. Geen zware celstraffen tot 6 jaar, zoals de openbare aanklager had gevorderd. Drie vechtersbazen kregen straffen van 2 tot 4 jaar, waarvan de helft met uitstel. De andere verdachten kwamen weg met enkele maanden effectieve celstraf. Eén verdachte werd vrijgesproken.