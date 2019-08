Vé Bobelyn volgt verongelukte Alexis Dragonetti op aan hoofd van Boekenbeurs BJS

21 augustus 2019

10u26 0 Antwerpen Vé Bobelyn, de directeur van VKB België, wordt de nieuwe vrouw achter de Boekenbeurs. Bobelyn volgt Alexis Dragonetti op, die eind mei overleed bij een auto-ongeluk in Antwerpen.

De 50-jarige Alexis Dragonetti, CEO van uitgeverij Ballon Media en organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, overleed eind mei na een verkeersongeval. Hij crashte met zijn Porsche tegen de voorkant van de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. Dragonetti werd in kritiek toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed. Het plotse overlijden ging als een schokgolf door de Vlaamse boekenwereld. “Alexis heeft de vernieuwing van de Boekenbeurs op gang gebracht”, zei Jo Nachtergaele van Ballon Media. “Hij was heel gedreven en zat nog boordevol toekomstplannen.”

Sinds deze maand fungeert Vé Bobelyn officieel als woordvoerder van de Boekenbeurs, wat ook betekent dat ze het boekenfestival dit najaar in goede banen zal leiden. Bobelyn, geen onbekende naam in de boekenwereld, is op dit moment directeur VBK België, deel van de uitgeversgroep Veen Bosch & Keuning BV in Nederland, en voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). In naam van GAU zetelt ze ook in de raad van bestuur van Boek.be. Eerder was Bobelyn aan de slag bij onder meer Standaard Boekhandel en Roularta.

Bobelyn wil het door Dragonetti gestarte vernieuwingstraject van de Boekenbeurs voortzetten. “Het jammerlijke overlijden van Alexis heeft ons allen diep geraakt”, zegt ze. “We zullen er dan ook alles aan doen om zijn werk voort te zetten, met dezelfde gedrevenheid en enthousiasme dat hij aan de dag legde. We willen zijn plannen verder uitrollen en daar zal de editie van 2019 een belangrijke rol in spelen met alle initiatieven die op stapel staan.”

De Boekenbeurs krijgt vanaf dit jaar het Antwerpse havenbedrijf, Port of Antwerp, als structurele partner. Hoe dat precies een impact zal hebben op de beurs, wordt binnenkort onthuld. De Boekenbeurs vindt dit jaar opnieuw plaats in twee delen, van 29 oktober tot 3 november en van 6 tot 11 november.