VDAB zet KdG Career Center in om hoger opgeleide starters beter te bereiken

06 juni 2019

11u26 0 Antwerpen Eén op twee hoger opgeleide jongeren kijkt in het eerste jaar al uit naar een nieuwe job. Om dat fenomeen tegen te gaan richt de Karel de Grote Hogeschool het Career Center op. Het moet de diensten van VDAB beter afstemmen op hoger opgeleide young professionals.

VDAB heeft waardevolle producten en diensten voor werkzoekenden en werknemers, waaronder de jobbar, online opleidingen, sollicitatietips en jobsuggesties. Toch merkt VDAB dat deze niet altijd bekend zijn bij hoger opgeleide starters en dat ze niet genoeg afgestemd zijn op de noden van de doelgroep. Daarom richtte KdG haar eigen KdG Career Center op, met een unieke invulling. Geen traditionele jobboard of job matching, wel een persoonlijke en geïntegreerde dienstverlening startend vanuit de drivers van de young professional zelf en de verwachtingen van bedrijven en organisaties.

“Meer dan 1 op 2 hoger opgeleide jongeren kijkt al tijdens het eerste jaar aan het werk uit naar een andere job”, stelt Leen Christiaens, oprichter en coördinator van het KdG Career Center. “Ze hebben vaak het gevoel dat ze weinig impact hebben en voelen zich niet betrokken. Werkgevers zien zo hun investeringen om jonge starters aan te trekken verloren gaan.”

VDAB moedigt het initiatief aan. “We willen meer hoger opgeleide jongeren bereiken. Hun carrières zullen meer dan ooit in beweging zijn. Bij de start van hun loopbaan komt het erop aan om de eigen sterktes in de verf te zetten. In een latere fase kunnen loopbaanbegeleiding en online opleidingen ervoor zorgen dat je bijblijft en weet waar je naartoe wil. Het KdG Career Center is ideaal geplaatst om deze doelgroep te bereiken en hierin te ondersteunen,” zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

In september 2019 gaat fase 1 van het project van start. “We starten met een online bevraging bij young professionals naar de perceptie, kennis, ervaringen en bevindingen rond VDAB en de VDAB-producten.” Na dit kwantitatief onderzoek moet kwalitatief onderzoek meer inzicht geven in de gewenste aanvullingen en aanpassingen voor een meer doelgroepgerichte aanpak.