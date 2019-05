VC De Schelde geeft workshop voor barbecuefanaten Jan Aelberts

23 mei 2019

15u08 0 Antwerpen Wie bij dit lenteweer al droomt van een barbecue en zijn gasten dit jaar écht wilt imponeren, kan binnenkort een workshop volgen in Vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet.

Professionals zullen er op 6 juni om 18.30 uur hun kennis delen en je zal zelf het vuur - en de rook - trotseren. Na het zware werk is het natuurlijk tijd om te proeven. Inschrijven is verplicht en kan je via deze link. De workshop kost 35 euro. Afspraak in het kookeiland van De Schelde in De Keysershoeve.