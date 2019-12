Vastgoedspelers gokken met fictief geld voor goede doel tijdens Warmste Casino ADA

04 december 2019

10u22 0 Antwerpen Voor de tweede maal organiseerde de Antwerpse vastgoedspeler CEUSTERS de Warmste Casino, een fundraising avond ten voordele van de Warmste Week. Zestien bedrijven namen deel en dat bracht 8.000 euro in het laatje voor vzw Zit Stil, een Antwerpse organisatie die hulp en kennis biedt aan mensen met ADHD in Vlaanderen.

Dit jaar kon het Warmste Casino alweer rekenen op een talrijke opkomst. Met 16 bedrijven zoals Montea, BVI, Elegis en Induver doet het Antwerpse initiatief bijna even goed als de eerste editie. Tijdens de casinoavond waagden alle deelnemers - geholpen door professionele croupiers - een gokje met fictief geld op bekende casino spellen zoals poker, blackjack, roulette of craps. Elke extra die er werd aangekocht, gaat rechtstreeks naar de Antwerpse vzw Zit Stil die zich inzet voor mensen met ADHD.

Duwtje in de rug

Het fundraising event van het Antwerpse vastgoedbedrijf CEUSTERS bracht 8.000 euro op. “Met de Warmste Casino zetten we net zoals vorig jaar een Antwerpse hulporganisatie in de kijker. Dit jaar kiezen we voor de vzw Zit Stil omdat nog te veel jonge mensen met ADHD te weinig informatie aangeboden krijgen. Met het ingezamelde bedrag geven we hen hopelijk een duwtje in de rug zodat ze meer mogelijkheden krijgen om die mensen te helpen en te begeleiden. Het is hartverwarmend om te zien hoe we met verschillende partners één gezamenlijk doel kunnen steunen”, vertelt Ingrid Ceusters, CEO CEUSTERS

De Antwerpse vzw onderneemt maatschappelijke actie en wil zoveel mogelijk mensen vooruit helpen die te maken krijgen met ADHD. “Met onze organisatie willen we een stem vormen voor jongeren en volwassenen met ADHD, maar ook voor ouders en vrienden van mensen met de ontwikkelingsstoornis. Maar onze werking krijgt slechts een beperkt bedrag aan subsidies en steunt op een netwerk van vrijwilligers. We zijn daarom ook erg afhankelijk van giften en hulp van anderen. Vandaar dat we enorm dankbaar zijn dat het Warmste Casino onze organisatie heeft uitgekozen voor de Warmste Week”, besluit Jan De Kesel, voorzitter vzw Zit Stil.