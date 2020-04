Vastgoedkantoor UGLY.BE zal ook na coronacrisis inzetten op minimaal contact: “Digitaal wordt de norm” David Acke

27 april 2020

13u48 0 Antwerpen Het Antwerpse vastgoedkantoor UGLY.BE zal ook na de coronacrisis inzetten op een veilig contact tussen koper en verkoper. Volgens het kantoor zal de wereld er na de crisis helemaal anders uitzien en dus wil UGLY.BE zich voorbereiden. Het is daar een samenwerking voor aangegaan met apotheek Groenenhoek. Groenenhoek zal UGLY.BE bijstaan met raad en advies rond handgels en mondmaskers.

Dat de wereld er na de coronacrisis anders zal uitzien, dat staat stilaan vast. Daarom zijn heel wat bedrijven aan het nadenken hoe zij zich het best op die andere wereld moeten voorbereiden. Ook het Antwerpse vastgoedkantoor UGLY.BE doet dat. Zij ondernemen heel wat activiteiten om hun cliënteel nog steeds bij te staan, bieden een speciaal coronatarief en zijn daarnaast druk bezig met de voorbereiding voor wanneer ze de deuren opnieuw mogen openen. “We weten dat onze wereld er heel anders zal gaan uitzien. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden, zodat we onze klanten de grootste garantie op veiligheid kunnen bieden”, vertelt bestuurder Philippe Gillis.

Digitaal wordt norm

Zo wordt het bij UGLY.BE de norm dat alle overeenkomsten digitaal en op afstand getekend worden, om minimaal contact tussen alle partijen te garanderen. Dit geldt voor verkoopovereenkomsten, huurcontracten, bemiddelingsopdrachten, enzovoort. “Uiteraard begeleiden we de partijen hier nog steeds volledig in”, stelt Gillis gerust. “Wij geloven erin dat deze aanpak niet enkel veiliger is, maar ook ons volledige proces sneller én efficiënter zal maken.”

Ook wat plaatsbezoeken betreft, zullen er veranderingen plaatsvinden. Zo zal er vanaf nu van elk pand een video gemaakt worden met een rondleiding, inclusief uitleg van de makelaar. Kandidaten krijgen dan een eerste beeld van de woning, zonder zich er effectief naar te moeten begeven. Achteraf is er dan de mogelijkheid om met de makelaar een online gesprek te hebben. Voor de effectieve fysieke plaatsbezoeken, zal er altijd gewerkt worden met de nodige aandacht voor hygiëne: handgels, mondmaskers, de nodige afstand, enzovoort.

Samenwerking apotheek Groenenhoek

En net om die laatste maatregelen zo correct mogelijk te integreren, ging UGLY.BE een samenwerking aan met hun lokale apotheek. Geert Van de Voorde van Apotheek Groenenhoek gaf hen de nodige adviezen wat maskers, gels, sprays en zal het vastgoedkantoor zo helpen om hun bezoekers in latere fase veilig te kunnen rondleiden.