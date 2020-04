Vastgoed tijdens coronacrisis: verkoop nieuwbouw boomt, traditionele markt herstelt zich David Acke

02 april 2020

12u43 2 Antwerpen De verkoop van nieuwbouwwoningen en -appartementen is met 40 procent toegenomen sinds de uitbraak van de coronacrisis. Ook beslissen mensen veel sneller over een aankoop. In de traditionelere vastgoedsector stabiliseert de neerwaartse curve zich en herstelt de markt zich langzaam. “Mensen blijven geïnteresseerd in vastgoed en we verwachten dat de markt zal exploderen zodra deze crisis achter de rug is”, vertelt zaakvoerder Johan Heylen van Vastgoed Heylen.

Een huis kopen of verkopen ligt de Antwerpenaar wel. Ook in tijden van een coronacrisis. De traditionele huisbezoeken kunnen momenteel dan wel niet doorgaan, online wordt er druk gezocht naar een nieuwe woonst. Dat heeft veel te maken met de lentekriebels, de lente is traditioneel het moment waarop de Vlaming graag een huis of appartement koopt.

Bij aanvang van de coronacrisis merkte de sector in Antwerpen een daling. Mensen zijn ongerust en wachten het verloop van de situatie af. “Rond 13 maart, toen de coronacrisis ook bij ons haar intrede deed, merkten we dat er minder interesse was. Dat zagen we bijvoorbeeld aan de bezoekcijfers van onze website. Toen de overheid de strenge maatregelen aankondigde, daalde die interesse nog iets meer. Maar die curve heeft zich ondertussen gestabiliseerd en we merken dat de mensen opnieuw hun weg naar vastgoed vinden”, vertelt zaakvoerder Johan Heylen van Vastgoed Heylen.

Via tools kunnen we de kandidaat-kopers onze bouwplannen en renderbeelden tonen, net zoals we het tijdens een fysieke afspraak zouden doen Colin Sewalt, Vooruitzicht

Dat de verkoop terugvalt, is volgens Heylen logisch te verklaren door het feit dat we met z’n allen in ons kot moeten blijven en bezichtigingen niet mogelijk zijn. “Vastgoed koop je niet op basis van een virtuele rondleiding, tenzij het om nieuwbouwprojecten gaat. Daarbij koopt men op basis van plannen en hier ligt de kans om nu toch te kunnen verkopen.”

Nieuwbouw

Dat blijkt ook uit cijfers van de Antwerpse projectontwikkelaar Vooruitzicht. Het aantal digitale verkoopsafspraken is de voorbije weken geëxplodeerd. En al even opvallend: omdat mensen meer tijd hebben, wordt de aankoopbeslissing in sommige gevallen liefst dubbel zo snel genomen.

“De afgelopen weken hebben we het aantal digitale verkoopsafspraken met bijna 40 procent zien stijgen. Via tools kunnen we de kandidaat-kopers onze bouwplannen en renderbeelden tonen zoals we het tijdens een fysieke afspraak zouden doen. De klanten zijn positief over onze aanpak en de middelen die we beschikbaar stellen om het proces naar wens te laten verlopen. Het is meer dan ooit het moment om online kandidaat-kopers te bereiken”, vertelt Colin Sewalt, commercieel directeur van Vooruitzicht.

We zouden één op één bezoeken kunnen plannen, maar als de regering dergelijke maatregelen afkondigt, vinden wij dat we die moeten respecteren Grisja Praiss, Immo De Laet

Geen nieuwe dossiers

Een ander verhaal is te horen bij Immo De Laet. Zij besloten twee weken geleden om alle activiteiten stop te zetten en terug te vallen op tijdelijke werkloosheid. “Eén persoon is stand-by, maar nieuwe afspraken worden voorlopig niet ingepland en dit tot het einde van de maatregelen. We zouden één op één bezoeken kunnen inplannen, maar als de regering dergelijke maatregelen afkondigt dan vinden wij dat we die moeten respecteren”, aldus regioverantwoordelijke Grisja Praiss.

Ook Century 21 heeft de werking even stilgelegd. Al kunnen zij nog teren op lopende dossiers van voor de coronacrisis. “Wij verkopen wel nog steeds panden. Dat gaat over dossiers die zijn opgestart voor de crisis uitbrak. Door de afschaffing van de woonbonus hebben wij een heel drukke periode gehad. Nieuwe dossiers worden er momenteel niet opgestart”, vertelt zaakvoerder Luc Grauwels.

Hoop op snelle stabilisatie

Hoe de markt zal evolueren na deze coronacrisis is koffiedik kijken. Volgens Johan Heylen zal de markt explosief stijgen. “De interesse naar vastgoed draait weer op volle toeren. Veel mensen zitten momenteel thuis en nemen van die gelegenheid gebruik om op zoek te gaan naar een geschikte woning. We hebben wachtlijsten voor bepaalde panden, met geïnteresseerden die in pole-position staan voor wanneer ze het pand kunnen bezoeken. We verwachten dus na deze coronacrisis een stevige inhaalbeweging.” Bij Vastgoed Heylen hebben ze zelfs al besloten 10 tot 15 extra mensen in dienst te nemen om die grote drukte de baas te kunnen.

Ook Grauwels van Century 21 verwacht dat de markt zich heel snel zal stabiliseren. “We krijgen nog steeds heel wat mails van potentiële kopers. De interesse in vastgoed is er nog steeds. Bovendien kriebelt het bij veel mensen zodra het goed weer wordt. De markt zal zich heel snel herstellen.” Praiss van Immo De Laet is eerder afwachtend. “De Belg is van nature iemand die de kat uit de boom kijkt. Ik hoop natuurlijk op een stormloop, maar ik denk dat dat niet zal gebeuren en dat potentiële kopers zullen afwachten tot alles wat gestabiliseerd is.”

Lange termijn

Welk effect de coronacrisis op langere termijn zal hebben op de vastgoedmarkt, is moeilijk in te schatten. “Bij de financiële crisis hebben we gemerkt dat het aantal transacties gedurende één trimester fors daalde. Daarna herstelde de markt in België zich, in tegenstelling tot in andere landen, heel snel. De mogelijkheid bestaat dat de vastgoedmarkt zich ook nu even veerkrachtig toont”, zegt notaris Bart van Opstal. “Het is evenwel ook niet uit te sluiten dat de gevolgen van de coronacrisis groter zullen zijn, qua vastgoedactiviteit, maar mogelijk ook qua prijzen.”