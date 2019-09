Vandalisme aan de Aveve in Edegem CVDP

08 september 2019

13u26 0 Antwerpen Vannacht werd er vandalisme gepleegd aan de Aveve winkel op de Prins Boudewijnlaan in Edegem.

Zondagvoormiddag werd een groot gat ontdekt in het raam van het vroegere magazijn van de Aveve in Edegem. De politie vond geen aanwijzingen dat er iemand binnen is geweest. “Er is niks verdwenen en het alarm zou zijn afgegaan als iemand door het gat was gekropen”, vertelt Dirk Fonteyne, woordvoerder van de politiezone Hekla. Er werd daarom voorlopig enkel een aangifte van vandalisme gedaan.