Vandalen die in Antwerpse wijk 60 gevels bekladden, nog steeds spoorloos BJS

23 augustus 2019

16u55 0 Antwerpen De vandalen, die in de wijk Zurenborg een zestigtal gevels met graffiti bekladden zijn, zijn na twee weken nog niet gevonden. Dat zegt de Antwerpse politie, die de verdachten nog steeds opspoort.

In het weekend van11 en 12 augustus trokken vandalen met graffiti een spoor van vernieling door de wijk Zurenborg. Op een zestigtal gevels, deuren, werfafsluitingen brachten ze in verschillende kleuren tags en tekeningen aan. Het graffititeam had in de daaropvolgende dagen de handen vol met het verwijderen van de graffiti.

Op camerabeelden komen twee verdachten in beeld, maar die werden volgens de politie nog niet gevonden. Het onderzoek is nog lopende.

Toeval of niet, in het vandalisme gebeurde tijdens het weekend dat in de Krugerstraat in Berchem het befaamde graffiti-evenement Meeting of Styles (in 2003 mee op poten werd gezet door acteur Matthias Schoenaerts) werd gehouden. Meer dan 100 graffitiartiesten kwamen er samen om zo’n vier vierkante kilometer muur te herwerken tot kunst.

De organisatie reageerde geschokt op het voorval. “We lijden hierdoor enorme imagoschade en vrezen zelfs voor het voortbestaan van ons evenement.”