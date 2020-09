Exclusief voor abonnees Vandaag start het proces rond de spectaculaire ‘tunnelroof’ in Antwerpen: daders ontsnapten omdat politie de bank niet binnen kon Patrick Lefelon

09 september 2020

00u01 0 Antwerpen Deze ochtend staan drie Georgische mannen terecht voor de spectaculaire Deze ochtend staan drie Georgische mannen terecht voor de spectaculaire tunnelkraak op het filiaal van BNP Paribas Fortis in Antwerpen. Via zelfgegraven tunnels en rioolbuizen drongen bankrovers op zondag 3 februari 2019 binnen in de kluizenzaal en maakten 27 kluizen leeg. De man die met de buit verdween, verkleed als een orthodoxe jood, is nooit gevonden.

Om zondag 3 februari 2019 om 14u15 verlaat een man die gekleed is als een orthodoxe jood met een rolkoffer een rijwoning aan de Nerviersstraat, in de joodse wijk in Antwerpen. Hij loopt even in de synagoge in de Mercatorstraat binnen. In de koffer steekt de inhoud van 27 kluizen uit de kofferzaal van de BNP Paribas Fortis: gouden en diamanten juwelen tot 22 karaat, waardepapieren, diploma’s, een huwelijkscontract, een muntencollectie en zo’n honderdduizend euro cash. De man komt de synagoge onmiddellijk weer buiten, stapt om 14u23 in een Citroën C3 en verlaat Antwerpen. De spectaculairste bankoverval in jaren is een feit.

