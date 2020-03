Vandaag loopt de grote coronastudie UAntwerpen voor de derde keer: “Invullen blijft belangrijk, ook als je de vorige weken al meedeed” Annelin Marien

31 maart 2020

Dinsdag is coronastudiedag. Voor de derde week op rij roept de Universiteit Antwerpen alle Belgen op om de bevraging in te vullen: van 10 tot 22 uur staat de enquête opnieuw online. Uit de eerste analyses van de bevragingen vorige weken bleek dat de vraag tot thuiswerken goed wordt opgevolgd, maar dat een derde van de deelnemers ook aangaf minder goed te slapen en zich minder goed te kunnen concentreren.

De voorbije dinsdagen namen meerdere honderdduizenden Belgen deel aan de coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen. De UHasselt en KU Leuven steunden de bevraging al, en nu zet ook de Franstalige ULB haar schouders mee onder het project. Via de vragenlijst peilen wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Ze kan zowel in het Nederlands, het Frans, het Duits als in het Engels worden ingevuld.

“Het is belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen”, legt prof. Philippe Beutels uit. “De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen. Op basis van de feedback van deelnemers werd de vragenlijst voor de derde golf weer lichtjes bijgeschaafd. Het is de bedoeling dat je telkens opnieuw meedoet. We bestuderen ook de evolutie over de tijd. Dus heb je al eens meegedaan: doe nu zeker ook terug mee.”