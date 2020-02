Vanavond gaat documentaire in première over kunst in postcode 2018 AMK

12 februari 2020

11u25 0 Antwerpen Vanavond, 12 februari, om 20 uur gaat op de KdG-Campus Zuid ‘EXPO 2018 - Kunst voor de wijken’ in première. De documentaire gaat over hedendaagse kunst in de wijken met postcode 2018.

In het jaar 2018 verscheen bijzondere kunst in de Antwerpse wijken met postcode 2018. De buurtbewoners nodigden zelf kunstenaars uit om een werk te maken, specifiek voor hun buurt. In de documentaire ‘EXPO 2018 - Kunst voor de wijken’ krijg je een unieke inkijk in het volledige project, van de eerste gesprekken tot de realisatie van de kunstwerken. Betrokkenen én passanten geven boeiende beschouwingen bij de realisaties zoals een ladder naar de hemel, een dichtgemetselde voetbalgoal of een monumentale constructie op de Konijnenwei.

De documentaire gaat vanavond, woensdag 12 februari, om 20 uur in première op de KdG-Campus Zuid (Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen)​. De première bijwonen is gratis, ook kunstenaars Gerard Herman, Nick Hullegie, Mark Požlep en Bram Van Meervelde zullen aanwezig zijn. De film duurt 52 minuten.

Inschrijven kan nog via deze link.