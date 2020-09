Vanaf overmorgen ‘reddingsstrook’ in files verplicht Jasper van der Schoot

29 september 2020

11u51 3 Antwerpen Vanaf overmorgen zal het officieel verplicht zijn om tijdens filevorming altijd een Vanaf overmorgen zal het officieel verplicht zijn om tijdens filevorming altijd een ‘reddingsstrook’ te creëren voor voertuigen van de hulpdiensten. Concreet betekent dat dat voertuigen op de linkerrijstrook uiterst links moeten gaan rijden en alle andere voertuigen zoveel mogelijk naar rechts moeten gaan. De reddingsstrook moet ervoor zorgen dat hulpvoertuigen sneller bij de plaats van een ongeval kunnen komen.

Vandaag wordt het al van automobilisten verwacht dat wanneer je de sirene van een ambulance achter je hoort aanzwellen, je onmiddellijk een doorgang moet vrijmaken. Vanaf 1 oktober, overmorgen dus, zal het ook verplicht zijn om bij filevorming altijd een zogeheten ‘reddingsstrook’ vrij te houden. De politie van Antwerpen herinnert ons daar nog even aan.

Vanaf 1 oktober maak je ook in de stad plaats voor de hulpdiensten door in de file een #reddingsstrook te vormen. pic.twitter.com/8tKEBc7DZw Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link

De ‘splijtende zee’

Een dergelijke reddingsstrook maak je als volgt: wie op de linkerrijstrook rijdt, moet zo veel mogelijk naar links uitwijken. Wie op de rechterrijstrook rijdt, draait zo veel mogelijk naar rechts. Tot de pechstrook toe, als die er is. Denk aan het concept van een opensplijtende zee.

Op een weg met drie rijstroken moet het verkeer op de rechterrijstrook eerst naar rechts, waarna het verkeer op de middenrijstrook opschuift naar de rechterrijstrook. De middenrijstrook doet dan dienst als reddingsstrook.

Belangrijk is dat zo’n strook bij file onmiddellijk gevormd wordt. Bestuurders die niet meteen uitwijken, kunnen namelijk vaak geen kant meer op zodra ze vast komen te staan. De strook moet voldoende breed zijn, opdat ook brandweerwagens de ruimte krijgen om te passeren. Blijf tot slot zo rijden tot de file oplost. Je weet immers nooit of er nog andere hulpdiensten zullen volgen.

Lees verder onder de afbeelding.

Pechstrook niet voldoende

Het initiatief komt er omdat vandaag nog al te vaak reddingsvoertuigen niet tijdig op hun bestemming geraken vanwege gebrek aan manoeuvreerruimte in de files. De pechstrook, die normaliter ook door hulpvoertuigen kan worden gebruikt, is niet altijd aanwezig en wordt vaak onderbroken door op- en afritten en bruggen en vaak liggen er obstakels of brokstukken.

Ook is de pechstrook eigenlijk bedoeld voor wie pech heeft in het verkeer. Wanneer dus iemand met panne op de pechstrook staat, kan een aanstormende ambulance of brandweerwagen misschien wel meer kwaad doen dan goed. Bovendien geldt de regel niet enkel voor snelwegen, maar voor alle wegen waar zich files kunnen vormen.