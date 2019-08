Vanaf nu kan u 150.551 bouwdossiers online raadplegen ADA

12 augustus 2019

15u46 1 Antwerpen De stad Antwerpen krijgt jaarlijks zo’n 80.000 vragen van Antwerpenaren over welke voorschriften, vergunningen, erfgoedregels of andere regelgeving van toepassing zijn op hun eigen pand of perceel dat ze willen kopen. Als eerste in Vlaanderen ontsluit de stad Antwerpen deze informatie via een digitale tool die publiek beschikbaar is.

Schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder licht toe: “Met dit nieuw instrument zijn er met één muisklik 150.551 bouwdossiers raadpleegbaar. We hopen de Antwerpenaar hiermee sneller wegwijs te maken in de doolhof aan voorschriften. Enerzijds wordt informatie op maat van een perceel of concreet adres getoond, zodat een bouwheer al een groot deel van zijn vragen beantwoord ziet. Anderzijds kan hij of zij advies op maat opvragen en meteen de nodige documenten toevoegen zoals foto’s, plannen en tekeningen. Het is bovendien een instrument dat uniek is in Vlaanderen.”

Wie de tool wil gebruiken, surft naar www.antwerpen.be/vergunningen en klikt op ‘(ver)bouwregels en advies op maat’. Daarna geeft de zoeker een adres in dat in Antwerpen of één van de districten ligt. Hierna geeft de tool een overzicht van de voorschriften die gelden voor het gezochte perceel en daarnaast ook de vergunningen die ooit zijn afgeleverd.

Vergunningen

Wie meer info wil over de vergunningen, kan een selectie maken en krijgt te zien waar ze zich bevinden. Dit kan in het FelixArchief zijn of in Den Bell. Er wordt ook weergegeven of bouwovertredingen van toepassing zijn op het perceel. Via een contactknop kan de bezoeker meer informatie krijgen over de aard van de overtreding. Hij krijgt ook te zien of het pand erfgoedwaarde heeft.

Tot slot wordt voor elk pand ook weergegeven of het in een overstromingsgevoelig gebied ligt, in een signaalgebied of in een zone voor zware metalen. De informatie zal de komende jaren nog verder uitgebreid worden naarmate de gegevens verder gedigitaliseerd worden. De tool is een perfecte eerste stap voor wie meer wil te weten komen over zijn pand of een pand dat hij wil aankopen.