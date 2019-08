Vanaf morgen ‘Moederdagmuziek’ in de Antwerpse premetrostations AMK

14 augustus 2019

16u15 0

Vanaf morgen, 15 augustus, en nog gedurende het hele weekend, zal er in alle Antwerpse premetrostations een aangepaste ‘moederdagsoundtrack’ te horen zijn. Radio 2 en De Lijn werkten samen aan een ‘Moederdag Top ‘30', met de mooiste platen over en voor mama’s. Het Klara kanaal wordt dus tijdelijk uitgeschakeld om plaats te maken voor de Moederdagmix, geselecteerd door de luisteraars van Radio 2 Antwerpen. Onder andere Arno met ‘Les yeux de ma mère’ en Heintje met ‘Mama’ staan in de lijst. De top ‘30 is ook terug te vinden op de website van Radio 2.