Vanaf donderdag baadt Antwerpen opnieuw in kerstverlichting AMK

19 november 2019

14u50 0

Vanaf donderdagavond zal Antwerpen weer in gezellige kerstverlichting baden. Samuel Markowitz, districtsschepen voor lokale economie, steekt donderdagavond om 17:30 uur de kerstverlichting aan in de Offerandestraat. Het district Antwerpen ontsteekt als eerste de kerstverlichting, met sfeerlichten in heel wat winkelstraten van De Wilde Zee, en andere straten in het centrum, op het Zuid, het Kiel, en in Antwerpen-Noord. Het district Antwerpen geeft ook dit jaar verschillende handelaarsverenigingen een duwtje in de rug door mee te investeren in de huur van hun feestverlichting.