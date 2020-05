Vanaf 25 mei kan je weer afspraak maken aan stadsloket AMK

14 mei 2020

16u35 0 Antwerpen Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, kon je tot hiertoe geen afspraak maken voor een fysiek bezoek aan een stadsloket. Er kwam sinds 4 mei al een toestroom aan vragen voor afspraken, maar pas vanaf 25 mei is een afspraak maken weer mogelijk. De stad roept burgers evenwel op om niet massaal naar stadsloketten te gaan of contact op te nemen met de stad voor een afspraak.

In Antwerpen kunnen momenteel enkel burgers met een hoogdringende vraag, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van hun identiteitsdocumenten, terecht bij een stadsloket na afspraak. Wie een hoogdringende vraag heeft, moet een andere procedure dan gebruikelijk volgen. De burger moet mailen naar info@antwerpen.be. Een medewerker beoordeelt de vraag en regelt bij hoogdringendheid een afspraak in een stadsloket. Enkel burgers die een dringende vraag hebben en hun weg niet op een digitale manier vinden, kunnen bellen naar het stedelijk contactcenter.

Sinds de eerste versoepeling van de coronamaatregelen op 4 mei startten de stadsloketten bijkomend met een inhaalbeweging en nodigen ze zelf alle burgers met een intussen vervallen elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart uit. De andere dienstverlening die fysiek aan het loket moet gebeuren, is momenteel nog niet mogelijk. Burgers kunnen wel heel wat attesten digitaal aanvragen en laten afleveren via het e-loket op www.antwerpen.be. Ook een adreswijziging kan – zoals daarvoor al het geval was – digitaal doorgegeven worden.

Vanaf 25 mei kunnen klanten weer zelf een afspraak maken om ten vroegste in juni langs te komen.