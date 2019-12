Vanaf 2 januari kan je niet meer cash betalen in zwembad Wezenberg AMK

13 december 2019

14u51 0 Antwerpen Vanaf donderdag 2 januari 2020 kunnen bezoekers niet meer met cash geld betalen in olympisch zwemcentrum Wezenberg. Sinds oktober loopt er een proefproject voor het cashloos systeem, en dat wordt omgezet in een definitieve regel.

Sinds 1 oktober loopt er in zwemcentrum Wezenberg een proefproject waarbij cash betalen werd afgeraden en elektronisch betalen met de bankkaart of via de smartphone werd aangemoedigd. Zo verlaagde het aantal cashbetalingen drastisch: voor de start van het project werd gemiddeld 25% van de omzet in cash ontvangen, inmiddels werd dit aandeel teruggebracht tot nog slechts 1,5% van de omzet. Op sommige dagen werd er zelfs geen cash geld meer ontvangen. Door cashloos te werken verhoogt de veiligheid van de medewerkers en verloopt het werk efficiënter.

Na een geslaagde proefperiode bant zwemcentrum Wezenberg definitief cash geld vanaf 2 januari 2020. Klanten kunnen vanaf dan enkel nog betalen met een bankkaart of kredietkaart (zowel Bancontact, Visa als Mastercard) of smartphone (via de Bancontact-app of de app van de eigen bank). Wie toch cash wil betalen, kan bij de dienst kasbeheer in de Lange Nieuwstraat 36 of in de andere stedelijke zwembaden een ticket, beurtenkaart of abonnement kopen voor olympisch zwemcentrum Wezenberg.