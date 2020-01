Van wandelen met Panamarenko tot dansen met Sneeuwwitje: 8 culturele tips in Antwerpen die de moeite waard zijn David Acke

13 januari 2020

08u57 0 Antwerpen Antwerpen Koekenstad, Scheldestad maar zeker ook Cultuurstad. Met een grote C of een kleine, iedereen vindt er wel zijn gading. Omdat het aanbod zo groot is hebben wij alvast een kleine selectie gemaakt van culturele activiteiten die de moeite waard zijn in 2020. Schud de benen los tijdens de musical Sneeuwwitje, ontdek ongeziene kunstwerken van Panamarenko of leer de kunstenaar van morgen kennen in de gedaante van Louise Mertens.

Around the World in 80 years - Pop-uptentoonstelling Panamarenko

Op 24 januari opent de hommage aan kunstenaar Panamarenko die vorig jaar onverwachts overleed. Dit jaar zou Panamarenko zijn 80ste verjaardag vieren. Zijn echtgenote en enkele dichte vrienden bereiden daarom een hommage voor in twee delen. In het eerste deel maakt het publiek kennis met de wondere wereld van Panamarenko, België’s grootste en meest excentrieke kunstenaar ooit. Zijn meest geliefde werken werden samengebracht, aangevuld met maquettes, zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten van zijn imaginaire werken.

Van mei tot augustus volgt het tweede deel van de hommage. Zo houdt de stadswandeling ‘Het Pana Parcours’ halt op plaatsen waar de grootmeester zijn sporen naliet. Tegelijkertijd kunnen fans in het M HKA terecht voor een virtual reality-tentoonstelling en een overzicht van Panamarenko’s leven. Zijn huis in de Antwerpse Biekorfstraat wordt in ere hersteld en opengesteld voor het publiek.

Campo & Campo, Berchem. www.panamarenko.be

Expeditie Schaftijd

In de negentiende eeuw eisen en verkrijgen arbeiders behoorlijke tijd om te eten – toen waren werkdagen van 12 uur geen uitzondering. Nu, anderhalve eeuw later, gaan we op zoek naar hoe die ‘schafttijd’ ondertussen is ingevuld. Niet alleen de brooddoos en de inhoud ervan, maar ook hoe we die pauze invullen, vertelt ons veel over onze samenleving.

De expo ‘Antwerpen à la carte’ legt de intieme band tussen de stad en voedsel bloot, van de zestiende eeuw tot in de verre toekomst. Hoe komen steden aan hun eten? Waar ter wereld komen de gewassen vandaan en hoe bereiken ze de stad? Wat eten mensen en waar kopen ze het? Gelijkt de hedendaagse keuken van vandaag nog op een keuken uit pakweg de zeventiende eeuw? En waar blijven we met al het afval?

Maandag 20 januari 2020, 14 tot 16 uur in Museum aan de Stroom (MAS) Antwerpen . Inschrijven is verplicht. Deelnemen kost 5 euro. www.mas.be.

Mens en dier, een bont gezelschap

Dieren en stadsmensen. Een ingewikkelde verhouding. We houden van katten en ook van vogeltjes, maar die twee verhouden zich moeilijk tot elkaar. Diersoorten verdwijnen in een sneller tempo dan ooit, maar dat lijkt ons niet echt te deren. Als we ergens nog maar vermoeden dat een dier mishandeld is in een film of voorstelling, ontstaat een tsunami aan haatreacties, maar we bekommeren ons relatief weinig over de schattige puppy’s die in erbarmelijke omstandigheden gekweekt worden en nog minder over de kippen en varkens in de stallen. We praten dan over diervriendelijk slachtvlees en we zien alleen nog abstracte lapjes in de supermarkt.

De beesten komen De Studio ingewaaid doordat er - is dit nog toeval? – een handvol voorstellingen gemaakt worden met dieren als uitgangspunt of thema of inspiratie. De Studio zet de deuren open voor voor dieren en hun baasjes, voor biologen, filosofen, activisten en liefhebbers.

Van zaterdag 25 januari tot zaterdag 7 maart in De Studio

Zing en dans mee met musical Sneeuwwitje

Bestaat er een grotere klassieker dan de Disney-kaskraker ‘Sneeuwwitje’? Vanaf 23 februari 2020 speelt ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ in zaal Elckerlyc. Maureen, die we kennen van de Ketnetmusical ‘Troep’ en Qmusic, speelt Sneeuwwitje. Het verhaal is van alle tijden, magisch en ontroerend. Wanneer de koningin van haar magische toverspiegel hoort dat Sneeuwwitje het mooiste meisje van het land is, bedenkt ze een list om voor altijd verlost te zijn van Sneeuwwitje. Maar de list mislukt, en Sneeuwwitje komt terecht bij Zeven Dwergen.

De voorstellingen, steeds gespeeld door een volledig Vlaamse cast in kleurrijke droomkostuums, zijn doorspekt met humor en leuke liedjes. Leuk detail: het publiek wordt actief betrokken bij de voorstelling. Zo mag je meezingen en dansen. De jonge bezoekers worden uitgenodigd om verkleed naar het theater te komen en na de show mag iedereen in het decor op de foto met de cast.

Artistieke avonden in Red Star Line Museum

Vier artiesten, die zelf hun land zijn ontvlucht, brengen in het voorjaar 2020 hun pakkend en persoonlijk verhaal in de historische loods van het museum. Zo is er “Crossing worlds – Dumuzi’s memories”, een visuele performance door Saif Lama‘a, a.k.a Dumuzi op woensdag 29 januari om 20 uur. Beeldend kunstenaar Saif Lama‘a (artiestennaam Dumuzi) vluchtte in 2010 uit Syrië. Hij herinnert zich de reis tot in de kleinste details, alsof het gisteren was. Met penseelstreken, kleuren en lijnen zet hij zijn memoires op doek en vertelt hij een visueel verhaal.

Op maandag 17 februari om 10 en 14 uur en op woensdag 26 februari om 20 uur is er “Performing the self – the interview”, een theaterstuk van Enrica Camporesi & Elena Mazzi. De voorstelling gaat over een protection officer en een asielzoeker die wachten op de tolk. Er komt een gesprek op gang. Ze flirten, filosoferen en onthullen hun wederzijdse verwachtingen. Na de voorstelling is er ruimte voor een open en verdiepend gesprek met de artiesten. Reserveer een ticket op voorhand zodat je zeker bent van een plaats.

Elke Dag Angst in het MAS

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was Antwerpen het doelwit van hevige V-bomaanvallen vanuit Duitsland. Op enkele maanden tijd lag een groot deel van de stad in puin en vielen er duizenden slachtoffers. Vanaf 27 maart 2020 geeft het MAS aandacht aan dit deel van de stadsgeschiedenis met de focus-expo ‘Elke dag Angst’ in het paviljoen naast het MAS.

Aan de hand van foto’s, getuigenissen en kaartmateriaal kun je bekijken waar de bommen zijn gevallen en welke littekens ze hebben nagelaten. En je komt te weten hoe een V-bom eruit zag, want het MAS stelt er één tentoon uit de eigen collectie. Het gaat om een schenking van de Amerikaanse generaal Clare H. Armstrong aan de stad Antwerpen.

Generation A. 50s Antwerp Relived’

Voor een mastervak kreeg een groep Culturele Studies-studenten (KULeuven) een tweevoudige opdracht: het ondersteunen van de tentoonstelling ‘Blue Skies, Red Panic’ en het creëren van een eigen sub-event, dat zij ‘Generation A. 50s Antwerp Relived’ doopten.

In de subtentoonstelling ‘Generation A. 50s Antwerp Relived’ gaan de studenten aan de slag met foto’s uit de jaren ‘50 die in Antwerpen zijn genomen. Bewondering voor beelden van toen. Een registratie van het leven nu. Een groet naar het verleden. Een viering van het heden. Een zoektocht naar de toekomst. Hoe vaak kijken we terug? Wat zien we als we naar het verleden kijken? In een streven naar antwoorden op deze vragen, lanceerde een team studenten Culturele Studies aan KU Leuven een oproep gericht aan beginnende fotografen. In het kader van het project ‘50s in Europe Kaleidoscope’ nodigden zij nieuw talent uit om negatieven uit de jaren ‘50 in te kleuren met hun passie, verbeelding en inspiratie.

10 januari 2020 - 7 februari 2020, toegankelijk op weekdagen van 10.00 tot 18.00. Campus Carolus Antwerpen Korte Nieuwstraat 33.

YUST art: Louise Mertens

YUST combineert (co-)working, hotel, hostel en lofts voor een langer verblijf in een design pand. Verder is de venue ook het decor voor diverse events, van muziek en food tot lezingen en kunst. YUST art verwelkomt in 2020 de nieuwe expo van Belgische artiest Louise Mertens.

YUST art: Louise Mertens loopt van 12 februari tot 8 maart 2020 in YUST Antwerpen. In haar nieuw werk speelt Mertens traditiegetrouw met analoog en digitaal: vormen, massa, geometrie, texturen en details komen samen tot een nieuw abstract geheel. De nieuwe tentoonstelling exploreert minimalisme en abstractie, verfijnd en uitgepuurd tot hun essentie. Op 11 februari 2020 vanaf 19uur gaat de vernissage van start en kan je Louise’s werk alvast bewonderen.

Expo van 12 februari tot en met 8 maart. Dagelijks vanaf 18 uur, vrije toegang. YUST Antwerpen, Coveliersstraat 6, 2600 Berchem.