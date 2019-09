Gesponsorde inhoud Van verlaten goederenstation naar groen en duurzaam wonen: Nieuw Zuid Aangeboden door Triple Living Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Triple Living Vroeger een verlaten site, vandaag één van de mooiste residentiële wijken van de Scheldestad. Van de Antwerpse Scheldekaaien tot aan de Konijnenwei werd de voorbije 6 jaar duchtig gebouwd aan wat vandaag bekend staat als de residentiële wijk Nieuw Zuid. Een mooi voorbeeld van verregaande stadsontwikkeling waarbinnen duurzaamheid en groen wonen centraal staan. De kers op de taart? “Dat wordt het residentiële Scheldehof”, vertelt Kristof Schellekens, woordvoerder bij projectontwikkelaar Triple Living.

De residentiële wijk Nieuw Zuid aan de Schelde in Antwerpen heeft een complexe geschiedenis. Al sinds de jaren zestig, toen het goederenstation Antwerpen Zuid geschrapt werd uit het netwerk, lag het gebied er verlaten bij. Samen met de laatste spooractiviteit tussen het Kiel en het Zuid, verdween de vitaliteit uit het stadsdeel. Allerhande pogingen en plannen om de buurt weer op te waarderen werden niet uitgevoerd. In 2006 kwam daar verandering in toen het nieuwe Justitiepaleis er neergepoot werd. In datzelfde jaar kreeg ook het voormalige goederenstation een grondige renovatie. Een eerste impuls die werd opgepikt door projectontwikkelaar Triple Living.

“Net als na de komst van het MAS op het Eilandje of het havenhuis in Antwerpen Noord, kreeg ook deze wijk een impuls na de bouw van een architecturaal landmark”, vertelt Kristof Schellekens. Ondertussen ontpopte de buurt zich tot een soort van archetype van groen en duurzaam wonen in de stad. Daarenboven kreeg de wijk op korte tijd een bijzondere architecturale waarde. “Nieuw Zuid staat de laatste jaren meer en meer bekend als een echte architectuursite en genereert daardoor ook internationaal veel aandacht. Architectuurstudenten uit Nederland, Duitsland en Japan hebben de site al bezocht”, vertelt Kristof. Met Scheldehof is Triple Living toe aan het zeventiende bouwwerk in de wijk Nieuw Zuid.

17 gebouwen, 13 internationale architecten

Projectontwikkelaar Triple Living is met Scheldehof dus niet aan zijn proefstuk toe. “Als bouwheer hebben we van in het begin ingezet op drie domeinen: toparchitectuur, duurzaamheid en groen. Drie pijlers waarin we zeer sterk geloven, maar waarvan het ook moed vergt om erin te investeren, want ze creëren alle drie een substantiële meerkost voor ons", vertelt Kristof Schellekens. "Aan grote internationale architectenbureaus hangt uiteraard ook een groter prijskaartje vast. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze aanpak rendeert, voor de site als geheel en voor onze investeerders. Het is echt uitzonderlijk om op één locatie zoveel architecten samen aan het werk te zien.”

Scheldehof als kers op de taart

Voor Scheldehof trok de projectontwikkelaar een bijzondere architect aan. De Zwitser Max Dudler tekende het ontwerp uit en liet daarbij weinig aan de verbeelding over: twee gebouwen, waarvan een torengebouw en een lager, L-vormig gebouw, die beiden uitzicht bieden op zowel de Schelde, de stad als op de groene binnentuin. Met ruime terrassen en terraskamers wilt de architect een bijzonder ruimtegevoel creëren. “Door het ontwerp versmelten buiten en binnen met elkaar, wat een meerwaarde biedt voor het interieur én voor het exterieur van de gebouwen, als onderdeel van de wijk Nieuw Zuid”, vertelt Kristof. “Met een lichte zandsteen en zuilengalerijen gaf Max Dudler het gebouw diepte en reliëf. De uitstraling past perfect in de wijk.”

