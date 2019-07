Van TSO naar grote onderscheiding aan de universiteit: “mijn leerkrachten geloofden niet dat ik ASO aankon” Caroline Van de Pol

12 juli 2019

10u47 13 Antwerpen Priscilla Hau volgde middelbare school in het Annuntia Instituut in Wijnegem. Na het derde middelbaar in Humane Wetenschappen kreeg ze een B-attest. ASO was volgens haar leerkrachten te moeilijk en daarom deed ze haar jaar over in TSO. Vorige week studeerde ze af met grote onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen waarmee ze het ongelijk van haar vroegere leerkrachten bewees.

Als 15-jarige kreeg Priscilla van haar leerkrachten te horen dat ze een B-attest kreeg. Hiermee werd ze uitgesloten voor de ASO en TSO richtingen van haar school. “Dat nieuws was een harde klap voor mij omdat ik een nieuwe school moest gaan zoeken. Ik was erg gedemotiveerd en wist niet wat ik moest doen”, vertelt Priscilla. Ze twijfelde een tijdje om op leercontract te gaan of om BSO te volgen, maar na overleg met haar mama deed ze haar jaar over in de richting TSO Handel.

In TSO werden Priscilla’s punten beter en in het zesde middelbaar was ze zelfs de beste van de klas. Omdat ze geïnteresseerd was in marketing en reclame ging ze communicatiemanagement studeren aan de AP-hogeschool. Ze studeerde er hard en behaalde na drie jaar zonder herexamens haar diploma. Daarna volgde ze een schakeljaar aan de Universiteit Antwerpen en startte ze de master in communicatiewetenschappen. Begin juli ontving ze daar haar diploma met grote onderscheiding. “Ik heb bewezen dat als je hard werkt en gelooft in jezelf, je veel kan bereiken”, vertelt ze trots.

Na enkele goede mondelinge examens, ontving Priscilla een mail van haar proffen waarin ze haar aanmoedigden om te solliciteren voor een vrije vacature van mandaatassistent. Dat deed ze en na een zware selectieprocedure werd ze uit 16 deelnemers gekozen voor de job. In september zal ze starten met haar doctoraat in de onderzoeksgroep ‘Media, Policy and Culture’. “Ik ben blij dat ik van mijn passie mijn beroep kan maken”, vertelt ze. In de toekomst zou Priscilla graag met studenten willen blijven werken om hen te motiveren en begeleiden, omdat ze uit ervaring weet hoe belangrijk dat is.

Priscilla dankt haar prestaties voor een groot deel aan de steun van haar mama en haar grootouders. Ze wil ouders en leerkrachten daarom meegeven om toch te blijven geloven in leerlingen wanneer ze slechter presteren. “Leerkrachten zouden moeten kijken naar de persoon zelf in plaats van alleen naar zijn cijfers.” Jongeren zouden zich volgens haar ook minder moeten aantrekken van wat anderen zeggen. “Kijk vooral naar je eigen passies en capaciteiten en dan kan je dingen bereiken waarvan je niet eens hebt durven dromen”.