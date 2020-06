Exclusief voor abonnees Van slaapdronken tot straalbezopen: onze man ging veertien uur lang op café in Antwerpen Sander Bral

09 juni 2020

19u04 0 Antwerpen De kroegen zijn terug open. Met het prut in de ogen ging onze man maandag de hele dag op café. Van complementair croissantje op het Mechelseplein tot afsluitend shotje vodka Kahlua onder de kathedraaltoren. En tussendoor worstjes in Luikse stroop, een drink op het nakende vaderschap, zure appeljenever en bier. Heel veel bier.

Eén van de weinige redenen waarom een journalist voor negen uur uit zijn bed moet, is om op café te gaan. Het prut is nog niet uit zijn ogen vooraleer er een pint voor zijn neus staat in de pas heropende In den Boer van Tienen. Een pint? Een boereke, excuus. We meten 9.02 uur op de klok. Nog vele pintjes te gaan vandaag. Het eerste terras van de dag leert meteen het nut van een goed café. Niet het pintje bier, niet de koffie, niet de gratis croissant voor de eerste klanten - alhoewel erg welgekomen - maar de sociale kracht. Vijf mensen die elkaar nog nooit gezien hebben en babbelen alsof ze elkaar al kennen sinds het vierde leerjaar. Het café. Zo schoon.

