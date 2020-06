Van kleine dealer tot spilfiguur van de Antwerpse drugsmaffia: wie is ‘Dikke Nordin van den Dam’?

Antwerpen

Drugsbaron Nordin El H. (32), op zijn Antwerps ‘Dikke Nordin van den Dam’, zit nu toch in de cel . De Belgisch-Marokkaanse drugsbaron die verdacht wordt van invoer van honderden kilo’s cocaïne en van een reeks granaataanslagen , is in Dubai gearresteerd. Wat Redouan Taghi is voor Nederland, is Nordin El H. voor het Antwerpse gerecht: een kopstuk van de drugsmaffia.