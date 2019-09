Van kerkkoor naar Belgium’s Got Talent: Antwerpse Karista (11) is ingeschreven zonder dat ze het wist CVDP

12 september 2019

14u36 1 Antwerpen Karista Khan (11) is morgenavond te zien in de eerste aflevering van Belgium’s Got Talent. Het Antwerps meisje zal tijdens de audities van de talentenjacht de jury proberen te overtuigen van haar zangtalent.

Karista koos voor een performance van het nummer ‘Never Enough’ uit de musical ‘The Greatest Showman’. “Ik vind het een mooi liedje omdat het over liefde gaat”, legt ze uit. Karista groeide op in een christelijke familie die elke zondag naar de kerk gaat. Ze zingt al sinds haar vijf jaar mee met het kerkkoor en droomt ervan om later zangeres of actrice te worden.

Belgium’s Got Talent is de eerste talentenwedstrijd waar Karista aan deelneemt. “Mijn nicht had mij ingeschreven zonder dat ik het wist”, vertelt ze. Karista is blij dat ze geselecteerd werd en hoopt op een overwinning. “Alle kandidaten hebben veel talent dus ik weet dat het niet gemakkelijk zal worden. Ik ga gewoon het beste van mezelf proberen geven.”