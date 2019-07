Van je putwater of je moestuin tot Olympische zwembaden: Provinciaal Instituut voor Hygiëne meet het allemaal Philippe Truyts

08 juli 2019

16u47 0 Antwerpen Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in Antwerpen heeft een mijlpaal gerond: maandag werd het 500.000ste staal onderzocht sinds de start van de digitale registratie in 1995. Het lab speelt een niet te miskennen rol in onze volksgezondheid. Naast overheden en bedrijven kunnen ook gewone burgers er een beroep op doen. Voor een controle van je putwater of de grond in je moestuin betaal je een sociaal tarief van circa 25 euro.

Het PIH is een expertisecentrum rond milieu en gezondheid met flink wat werknemers: in totaal 115, van wie zo’n vijftig laboranten. De provincie Antwerpen begon er al mee in 1896. Al spitste het onderzoek zich decennialang toe op bloed- en urinestalen. De voorbije kwarteeuw ging het leefmilieu met de meeste aandacht lopen. “In crisissituaties werken we zeven op zeven”, zeggen directeur Vera Nelen en expert Rudy Calders. “Denk maar aan de dodelijke legionella-uitbraak in Kapellen, twintig jaar geleden. Daar was toen makkelijk 20 man mee bezig.”

Maar ook zonder rampen hebben ze in de Kronenburgstraat – het PIH is een buur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde – genoeg om handen. Vera Nelen: “In 2018 hebben we bijna 25.000 stalen onderzocht. Daar zijn 316.237 analyses voor gemaakt. Ruim 92 procent van wat hier is binnengekomen, zijn waterstalen. Het werkvolume neemt elk jaar toe. Dat ligt vooral aan grote opdrachten van andere overheden, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).”

Sociaal tarief

Afvalwater is de grootste ‘werkgever’ met een aandeel van 44 procent van alle stalen. Dat is best logisch als je denkt aan het enorme belang van de waterkwaliteit in onze rivieren. Waterzuiveringsstations en lozingen van bedrijven kunnen die kwaliteit zwaar beïnvloeden. De top-3 van stalen wordt volgemaakt door drinkwater (22 %) en zwemwater (9 %). Dat laatste gaat voornamelijk over gemeentelijke zwembaden die elke maand verplicht worden gecontroleerd. Voor openluchtbaden zoals de zwemvijver Boekenberg in Deurne of De Molen op Linkeroever moet zelfs tweewekelijks een staal worden bezorgd. Voor je als burger graag weet of het water in je privézwembad wel in orde is: daarvoor geldt géén sociaal tarief. Dat is dan weer wel van toepassing voor putwater of de grond van je groentetuin. Voor 25 euro ben je gesteld, de provincie past de rest (toch zo’n 175 euro) bij.”

Marijke Lenaerts, experte in afvalwater, ziet hoe de kwaliteit van ons milieu er stelselmatig op vooruitgegaan is. “Maar de normen zijn ook almaar verstrengd. Ons lab is uiteraard ook duurzamer gaan werken. Vroeger produceerden we met onze testen 50 liter zuurafval per week, nu is dat nog 20-25 liter per jáár.” En we gebruiken ook veel minder water.”

Klontje suiker

Aan nauwkeurigheid ontbreekt het niet. Nelen: “We meten tot een concentratie van een nanogram per liter. Dat is één miljardste van een gram. Om het aanschouwelijk te maken: als je een klontje suiker oplost in een Olympisch zwembad, kunnen we die suiker nog meten.”

Bloedstalen: ook dat doen ze nog bij het PIH. Een klassieker is het loodgehalte in Hoboken al sinds de jaren ’60 een belangrijke kwestie in het Antwerpse zuiderdistrict. En in volle Ronde van Frankrijk even we graag mee dat urinestalen niet op doping worden nagekeken.

Info: www.provincieantwerpen.be/