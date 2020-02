Van Guido Gezelle tot Hugo Claus: Letterenhuis verwerft unieke manuscripten en brieven van Vlaamse topschrijvers ADA

13 februari 2020

18u39 0 Antwerpen Het Letterenhuis in Antwerpen heeft een uitzonderlijke privécollectie op de kop kunnen tikken met manuscripten en brieven van tal van grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis. Het gaat om werk van onder anderen Paul van Ostaijen, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Willem Elsschot, Karel van de Woestijne, Hendrick Conscience en Hugo Claus.

Slechts heel af en toe krijgt het Letterenhuis de kans om een grote en uitzonderlijke privécollectie te verwerven. Die mogelijkheid diende zich nu aan. Het Letterenhuis is verheugd met de verwerving van de collectie Baestaens: een belangrijk literair archief dat bestaat uit cruciale stukken uit de Vlaamse literatuur.

De privécollectie bevat onder meer manuscripten en brieven van veel grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis, onder andere van Paul van Ostaijen, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Willem Elsschot, Karel van de Woestijne, Hendrik Conscience en Hugo Claus. Voor vele hedendaagse kunstenaars en schrijvers gelden deze auteurs nog steeds als referentie.

Nieuw licht op literatuurgeschiedenis

De collectie bevat cruciale archiefstukken – manuscripten, typoscripten, drukproeven, briefwisselingen, aantekeningen – die de collectie van het Letterenhuis aanzienlijk aanvullen. Het zijn stukken die in veel gevallen nog nooit onder ogen van onderzoekers en biografen kwamen en die dus een nieuw licht kunnen werpen op de literatuurgeschiedenis.

Niet alleen de unieke stukken die hij aan het Letterenhuis aanbood zijn opmerkelijk, maar ook de volledigheid en de samenhang in de collectie. Het verwerven van deze collectie in zijn geheel is een eenmalige kans, die het Letterenhuis dan ook dankbaar aangrijpt. De collectie zal door het Letterenhuis worden ontsloten én gedigitaliseerd. In 2021 zullen alvast de stukken van Paul van Ostaijen te zien zijn tijdens een expo rond diens dichtbundel “Bezette Stad” die dan honderd jaar geleden verscheen.