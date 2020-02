Van fietshersteller tot straatveger: stad Antwerpen zoekt 500 jobstudenten AMK

04 februari 2020

13u48 2 Antwerpen De stad Antwerpen is op zoek naar enthousiaste jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus en september. Er zijn 82 vacatures voor 500 zomerjobstudenten, solliciteren kan tot en met 27 februari.

Jongeren die dit jaar ingeschreven zijn als leerling of student, kunnen vanaf nu solliciteren voor een studentenjob bij de stad. Voor de meeste vacatures moet je minstens 16 jaar zijn, voor sommige 18 jaar. Voor een brutoloon van 1884,70 euro per maand kunnen zo’n 500 jobstudenten aan de slag als fietshersteller, redder, straatveger, groenmedewerker, bibliotheekmedewerker, en nog vele andere functies. Behalve je loon krijg je ook een fietsvergoeding of een tegemoetkoming in je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Solliciteren kan tot en met 27 februari via deze link. De selectie vindt plaats in maart, met sollicitatiegesprekken of via CV-screening. Midden april ontvangen alle sollicitanten hun resultaten.

