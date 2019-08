Van een superfan gesproken: Jorrit Bux (32) fietst van Bosuil naar Tsjechië voor Antwerpmatch Annelin Marien

15 augustus 2019

16u09 0 Antwerpen Antwerp-fan Jorrit Bux is vorige week donderdag met zijn fiets vanop de Bosuil in Antwerpen vertrokken en exact een week later op donderdag, na 900 kilometer, aangekomen aan de Doosan Arena van FC Viktoria Plzen in Tsjechië. Hij werd om 14 uur feestelijk onthaald door een heleboel enthousiaste Antwerp-fans op het Plein van de Republiek in Pilsen. “Ik ga extra hard genieten van de match vanavond en eindelijk nog eens een pintje drinken!”

Twee seizoenen geleden voltooide Jorrit al zijn ‘RAFC-cycling challenge’, waarbij hij met zijn koersfiets naar elke uitmatch ging, vertrekkende vanuit Antwerpen. Maar dit jaar was het tijd voor een internationale cycling challenge. Jorrit maakte immers de belofte dat als Antwerp nog eens Europees zou spelen, hij ook naar daar met de fiets zou rijden. En belofte maakt schuld: nu Antwerp voor de eerste keer in 22 jaar een Europese match heeft, reed Jorrit met zijn fiets van Antwerpen naar Pilsen.

Vlot ondanks faalangst

“De rit liep eigenlijk vlotter dan gepland”, vertelt sportieveling Jorrit. “Ik heb veel geluk gehad met het weer en mijn vader was altijd in de buurt met een volgwagen om eten en drinken aan te vullen.” Jorrit had voor zijn avontuur wel last van wat faalangst, want er was weinig tijd voor voorbereiding. “Je weet pas een week op voorhand tegen wie je uitkomt, dus in een week tijd heb ik slaapplaatsen moeten boeken, mijn ritten uitgestippeld en alle praktische zaken geregeld.”

Moe vertrokken

Ook Jorrits trainingsschema kon beter. “Eind maart heb ik op skivakantie een blessure opgelopen aan mijn rug, ik heb dus tot eind juni niet kunnen fietsen. Plots kwam die belofte van twee jaar geleden weer boven, dus ik heb heel weinig tijd gehad om te trainen. De eerste dag was voor mij enorm zwaar, ik denk dat die stress van de dagen ervoor er voor iets tussen zat. Er komt toch meer bij kijken dan je denkt, dus ik was eigenlijk moe vertrokken. De tweede dag ging het gelukkig al iets beter en vanaf dag drie is een vriend van me een rit mee komen rijden. Toen was ik mentaal veel beter en ook mijn benen gingen beter mee.”

Belofte maakt schuld

“Waarom ik mezelf zo’n belofte maak? Die vraag heb ik me ook dikwijls gesteld”, lacht Jorrit. “Na mijn challenge van twee jaar geleden werd me gevraagd wat ik zou doen als we nog eens Europees zouden spelen, en denkende dat dat nog verre toekomstmuziek was, heb ik dan ook maar gezegd dat ik dat met de fiets zou doen. In het vervolg ga ik toch eens twee keer nadenken vooraleer ik nog zoiets beloof, maar ik ben iemand die mijn beloftes nakomt.” Of deze rit voor herhaling vatbaar is? “Dat sluit ik niet uit, maar dan ga ik toch wat beter trainen op voorhand.”

Fris pintje

Jorrit kreeg in ieder geval enkel positieve reacties tijdens zijn avontuur. “Het internet kan een vies plaatsje zijn, maar ik heb enkel heel lieve reacties gekregen, zelfs van mensen die mij van haar noch pluim kennen. Dat motiveert wel. Je ziet, Antwerpsupporters klikken altijd samen, en dat is plezant. Ik ga extra hard genieten van de match. En mét een pintje erbij, want ik heb drie weken niets gedronken. Of we gaan winnen, weet ik niet, maar eender welke uitslag die ervoor zorgt dat we naar de volgende ronde gaan, is voor mij voldoende. En morgen ga ik gewoon met de auto terug naar huis.”