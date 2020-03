Van Deliverookoerier tot zaakvoerder: Beastie Burgers heeft nieuwe uitbater Annelin Marien

29 maart 2020

14u58 16 Antwerpen In volle coronatijden een horecazaak overnemen, je moet het maar doen. Jorik Jacobs is sinds dit weekend de nieuwe uitbater van de Antwerpse vestiging van hamburgerketen Beastie Burgers. S inan Hadzija, CEO van Beastie Burgers, leerde hem drie jaar geleden kennen als Deliverookoerier en nam hem meteen aan: “Jorik is altijd een van mijn lievelingswerknemers geweest, en nu is hij zelf zaakvoerder!”

Sinan Hadzija opende in 2015 hamburgerrestaurant Paul’s Boutique op de Nationalestraat, dat sinds februari 2019 Beastie Burgers werd. Nu hij naast de tweede vestiging in Mechelen nog verder wil uitbreiden naar andere steden in Vlaanderen, zocht hij een franchise-uitbater voor Antwerpen.

Harde werker

“Ik dacht meteen aan Jorik, hij werkt al sinds 2017 bij ons", vertelt Hadzija. “Ik leerde Jorik drie jaar geleden kennen als Deliverookoerier, hij kwam regelmatig bij ons voor bestellingen. Een supervriendelijke kerel, en omdat ik nog werknemers zocht, vroeg ik hem om bij ons te komen werken. Hij is aan de kassa begonnen, niet veel later leerde hij de keuken kennen, en uiteindelijk groeide hij uit tot manager van de zaak. Jorik is een superkerel en een harde werker, hij is altijd een van mijn lievelingswerknemers geweest. Hij verdient het dus dubbel en dik om de uitbater van Beastie Burgers te zijn.”

Het coronavirus houdt Jorik Jacobs en zakenpartner Ignace Van Laerhoven bij die overname niet tegen: “In tegendeel: Beastie Burgers draait nu zelfs recordomzetten via take-away”, aldus Jorik. “Er zijn veel restaurants gesloten, dus er vinden veel nieuwe klanten de weg naar Beastie Burgers. Dat gaat ook in de toekomst positief zijn voor ons. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen van Sinan, ik zie het 100% zitten!”