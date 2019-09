De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Van catwalk naar werkvloer: styliste Farah creëert leren outfit met stukken uit De Kringwinkel voor medewerkster Sandy Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

09 september 2019

08u00 0 Antwerpen Nieuw modeseizoen? Nieuwe trends. Leer-op-leer is deze herfst een grote, met creaties op de defilés van Balmain of Alexander McQueen. Maar hoe vertaal je zo’n edgy trend van de catwalk naar de werkvloer? Styliste Farah El Bastani demonstreert het met stukken van De Kringwinkel én een make-over bij medewerkster Sandy.

Dit najaar dragen we niet alleen jassen of handtassen gemaakt van leer. Ook leren jurkjes, rokjes, blazers en noem maar op bezetten de kledingrekken, in alle kleuren van de regenboog. Ontwerpers pakken in groten getale uit met leer-op-leeroutfits en creëren zo een trend die wellicht niet voor iedereen weggelegd is. “Ja, het kan nogal extreme looks opleveren”, zegt styliste Farah. “En ja, het doet soms aan bdsm denken. (lacht) Maar je kan met leer meer kanten uit dan je denkt.”

Diervriendelijk

Eén nadeel wel: nieuw leer is meestal duur, niet diervriendelijk en stug. Dus trekt Farah naar De Kringwinkel en strikt daar alles wat ze nodig heeft voor een leerlook. Zo wordt die look ineens ook extra betaalbaar. “Tweedehandsleer is soepel en zacht. En de kwaliteit van dat leer is vaak ook een pak beter dan bij een fast fashion-merk. In De Kringwinkel heb je een even groot of zelfs nog groter aanbod: van jassen over broeken tot kokerrokken. En door tweedehandsleer te kopen moeten er voor jouw aankoop geen dieren sterven.”

In De Kringwinkel van Borgerhout scoort Farah een leren broek en blazer in herfstige tinten. Ze shopt er ook een beige hemd en een bruin coltruitje bij. “Zo krijg je een mooi laagjeseffect bij de hals, met de kraag van het hemd en het coltruitje dat komt piepen. En laagjes zijn ook gewoon handig in de herfst.” Een leren handtas maakt de look compleet.

Camel is koning

In De Kringwinkel van Borgerhout werkt Sandy (37), een Iraakse mama van twee die tot haar grote geluk in die Kringwinkel haar eerste Belgische job strikte. “Tot 2010 woonde ik in Irak, waar ik als journaliste werkte. Toen de situatie daar onleefbaar werd, ben ik op m’n eentje naar België gevlucht. De voorbije negen jaar volgde ik hier opleidingen, ben ik getrouwd en gescheiden en heb ik twee dochters op de wereld gezet. Nu zij groot genoeg zijn kan ik fulltime werken, sinds april in deze Kringwinkel. En ik vind het heerlijk hier. Ik beman het liefst de kassa, zo kan ik mijn Nederlands oefenen op de klanten.”

Dat een make-over deze maand bij haar extralegale voordelen zou zitten, had ze niet verwacht. “Haar, make-up én een outfit! Dit is de eerste keer dat ik zo in de watten wordt gelegd. Van de fotoshoot heb ik ook echt genoten. Ik sta best graag op de foto, ja.” (lacht) Styliste Farah is in de wolken met haar slachtoffer. “Die cameltinten staan prachtig bij Sandy’s haar-en huidskleur.” Sandy knikt: “de kleur van de jas doet mijn ogen er ook uitspringen. Echt een prachtige outfit.”

En nu jij!

Je kan een on-trend leren outfit dus erg draagbaar maken, als je het een beetje slim aanpakt. “Een leren broek kan de perfecte basis zijn voor een stijlvol ensemble. Zoek een niet te strak exemplaar en draag er, net zoals Sandy, gewoon een simpel hemdje of coltrui bovenop”, tipt Farah. “Met zo’n outfit kan je gerust de werkvloer op. Hakken kunnen erbij, maar sneakers even goed. En als finishing touch: een leren blazer met een tailleriem erbovenop. Het jasje kan op kantoor de kapstok op om dan ’s avonds de outfit te vervolledigen wanneer je richting restaurant of feestje vertrekt.”

Kriebelt het om trends te gaan shoppen? Tijdens De Modeweken bij De Kringwinkel Antwerpen van 16 tot 28 september breiden alle winkels hun assortiment uit met een groot aanbod aan kleding, schoenen, accessoires en textiel. #shoptillyoudrop

