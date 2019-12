Van brouwerij De Koninck tot het MAS: 22 locaties stellen deuren open voor blokkende studenten ADA

05 december 2019

13u30 0 Antwerpen De kerstvakantie komt eraan en dat betekent dat de studenten zich stilaan opmaken voor de blok. Voor de ene een periode om naar uit te kijken, voor de andere een eerste kennismaking met de cursus waar hij of zij omwille van het vroege aanvangsuur nooit is geraakt. STUDY360 zorgt er opnieuw voor dat dat op uitzonderlijke locaties kan.

Om ‘den blok’ voor iedereen wat aangenamer te maken organiseert GATE15 al voor de dertiende keer STUDY360. Van 9 december tot 30 januari kunnen de Antwerpse studenten op maar liefst 22 verschillende locaties terecht om zich voor te bereiden op de examens. Zoals elke editie bestaat het aanbod ook deze keer uit verrassende en unieke blokplekken van Brouwerij De Koninck tot het MAS. Deze winter staan er ook twee nieuwkomers op de lijst: cultuurhuis Arenberg in de theaterbuurt en co-workingspace BorGerHub in het voormalige Vredegerecht van Borgerhout, die het totaal aantal studieplaatsen op 639 brengen.

Gratis koffie

Alles is voorzien om het de studenten zo aangenaam mogelijk te maken in deze anders zo onaangename periode, met onder andere gratis wifi en stroompunten op alle plekken. Maar daar houdt het niet op, veel locaties bieden nog een extraatje zoals gratis koffie en thee, fruit, pingpongtafels of hoofdtelefoons.

“De blokperiode duurt lang, zeker in de winter. Als je altijd thuis studeert, kom je zes weken lang alleen maar naar buiten om een examen af te leggen. Terwijl je met STUDY360 het onaangename met het aangename kan combineren. Je studeert beter door de groepsdruk en het gebrek aan afleiding en tegelijkertijd voelt het toch als een sociale activiteit. In de pauze kan je bijpraten met je vriendinnen, die je anders misschien een lange tijd niet zou zien. Nog een voordeel van samen studeren is dat je vragen kan stellen als je iets niet begrijpt”, vertelt studente Marie Fabri (22).

22 locaties

De 22 locaties waar de ijverige studenten deze examenperiode kunnen samenkomen zijn: Arenberg, Aquafin, Bockstael, BorGerHub, Bosuilstadion, Bourlaschouwburg, Brouwerij De Koninck, Campus National, Federale Verzekering, Kavka, Letterenhuis, Level 9, MAS, Nokia, Noordpoort, Provinciehuis, PSA Antwerp, Rombit, Scoutshuis, SD Worx, TARMAC en Urban City.

Alle info vind je op www.study360.be.