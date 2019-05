Van bodempje water nu tot helemaal vol in 2021: Stadspark moet weer échte vijver krijgen philippe truyts

24 mei 2019

15u54 2 Antwerpen Tegen de lente van 2021 moet er opnieuw permanent water in de lege vijver van het Stadspark staan. Het college besliste vandaag een plan van aanpak op te starten op basis van een recente studie. Weggepompt water van de Argenta-werf op de Belgiëlei zorgt momenteel al voor een bescheiden plas, maar dat is een tijdelijke en ontoereikende oplossing.

De voorbije jaren veroorzaakten de graafwerken op de Leien en enkele andere nabije bouwwerven een doorzettende daling van het grondwaterpeil in de stad. Zo liep ook de vijver van het Stadspark leeg. Met de verkiezingen belandde het probleem op de politieke agenda. Nu Arcadis Belgium een studie heeft afgerond, is er opnieuw hoop op beterschap. “Ik ben blij dat de resultaten bekend zijn. Eindelijk kunnen we actie ondernemen om een duurzame oplossing uit te werken”, zegt schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld).

Drie oplossingen

Een drietal oplossingen komen in beeld. Twee daarvan zijn al beoordeeld. Zo is er gekeken naar het aanvoeren van het bemalingswater van Den Bell. Daar wordt dagelijks tot 240.000 liter weggepompt om het gebouw stabiel te houden. Een andere haalbare piste is het afleiden van het afgekoppeld regenwater van de omliggende straten naar de Stadsparkvijver. Ook het hemelwater dat neerplenst op grote verharde oppervlakken als het Operaplein en de Rooseveltplaats, komt in aanmerking.

Schijn

En dan is er de mogelijkheid om water uit de Schijn te halen. De studie kleefde daar nog geen score op. Sp.a is de grootste pleitbezorger van deze piste. Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws: “We willen allemaal water in de vijver van het Stadspark, maar dat moet wel sporen met de klimaatuitdaging. Met bemaling en hemelwater alléén kom je er niet. Het Schijn is een onuitputtelijke bron. Voor een natuurlijk herstel van de vijver heb je 2,5 miljoen liter water per dag nodig. Dat is echt niet zoveel (elke dag wordt aan Schijnpoort 50 miljoen liter zoet water naar de Schelde gepompt, red.), maar met zo’n bron kun je het grondwaterniveau in de stad opkrikken.”

Het water kan aangevoerd worden via het ringspoor of via de premetrotunnels. Er is dan wel overleg nodig met Infrabel of met De Lijn.

Argenta-werf

Maar goed, tot eind 2020 moeten we het nog doen met een eerder bescheiden wateraanvoer. Een extra leiding brengt elk uur 40.000 liter water dat wordt opgepompt op de bouwwerf van Argenta (Belgiëlei) via de riolering naar het Stadspark. Dat water wordt gezuiverd in een bezinkingsvat - een rode container – aan de rand van het park. “Hoeveel het waterpeil hierdoor zal stijgen, zal onder meer afhangen van de weersomstandigheden, de stand van het grondwater en de mate waarin alles in de bodem kan sijpelen”, zo besluit het college.