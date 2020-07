Van betonnen woestenij tot kleurrijk evenementenplein: Onder Stroom pakt uit met Stroomplein Sander Bral

17 juli 2020

17u34 0 Antwerpen Na die andere creatieve broedplaats Het Bos komt ook Onder Stroom uit zijn lente- en halve zomerslaap. Het braakliggend stuk grond aan de Tavernierkaai langs de Schelde wordt omgetoverd tot gezellig en kleurrijk plein voor jong en oud. “Livemuziek, performances, deejays en experiment.”

In het kader van vakantie in eigen streek transformeerden de bezetters van creatieve hotspot Onder Stroom de betonnen woestenij aan de Tavernierkaai om tot evenementenlocatie Stroomplein. “Mensen kunnen er vanaf zaterdag genieten van vakantie in eigen land”, zegt coördinator Vera Otte. “Bij de Stroombar kunnen bezoekers iets drinken terwijl ze naar muziek luisteren. Elke vrijdag nodigen we deejays uit, zaterdag doen we er nog een schepje bovenop met live muzikaal experiment en performances.”

Op het Stroomplein nestelt zich ook een nieuw initiatief, de Kontakt Kookbus. “Voor de hongerigen is er elke dag eten, we hebben een oude bus van De Lijn omgebouwd tot mobiel en sociaal kookatelier”, zeggen initiatiefnemers Chantal Dierickx en Stéphanie Roels. Je kan er lekker en duurzaam komen eten én meekoken of leren over gezonde voeding.”

Surprise act

Speciaal voor de concerten is er een podium en een tribune gebouwd. “Zoals steeds kiezen we voor een mix van verrassing en experiment”, gaat Vera verder. “Bij de opening zaterdag is Fanfaar Fatal van de partij. Een hele rits muzikanten uit de Antwerpse underground brengen korte muzikale performances. Bovendien volgt er op het einde van de avond nog een verrassingsact.”

Het Stroomplein is uiteraard coronaproof gemaakt. “We hebben een maximumcapaciteit van honderd personen, reserveren is niet mogelijk, vol is vol”, benadrukt Vera. “Bezoekers moeten blijven zitten en worden bediend aan tafel. Ook hebben we speciale Onder Stroom-mondmaskers laten maken.”

Zaterdag opent het Stroomplein uitzonderlijk om 15.00 uur. Nadien kan je het plein bezoeken op donder-, vrij- en zaterdagen vanaf 17.00 uur en op zondagen vanaf 11.00 uur tot 20 september.

