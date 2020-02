Van 14 jaar cel naar vrijspraak: ‘Visboeren’ niet schuldig aan poging moord op Turnhoutsebaan

Antwerpen

De broers Mohamed en Alee A., gekend als de ‘Visboeren’, gaan vrijuit voor de poging moord op Abdelhakim Z., alias Zotte Hakim. Hij was op de Turnhoutsebaan in Borgerhout onder vuur genomen na een ruzie in het Antwerpse drugsmilieu. De ‘Visboeren’ werden eerst tot 14 jaar cel veroordeeld maar het hof van beroep spreekt de twee broers nu vrij.