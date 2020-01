Van 10 naar 3: vernieuwde reglementen moeten meer duidelijkheid brengen in district Antwerpen AMK

17 januari 2020

10u55 0 Antwerpen Vanaf 1 februari worden de 10 subsidiereglementen van het district Antwerpen herleid tot 3, met een vernieuwd districtsfonds, werkingstoelagen en infrastructuurtoelagen. Zo wil het district de beschikbare ondersteuning overzichtelijker en gebruiksvriendelijker maken voor haar inwoners. Op maandag 20 januari worden de vernieuwde subsidiereglementen van het district Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd op de districtsraad.

“Het districtsfonds wordt laagdrempeliger en krijgt een make-over. Als bijhorende slagzin kiezen we voor ‘beleef je buurt!’ en dat is niet toevallig”, aldus Femke Meeusen, districtsschepen voor Stadsmakers en wijkwerking. “Het vernieuwde districtsfonds kan aangewend worden om buurten een positieve impuls te geven. Het stemt alle bestaande reglementen beter op elkaar af en richt zich niet enkel op verenigingen maar ook op bewonersgroepen en individuen.”

Jeugd- en sportwerking

“Bij jeugd biedt het district voortaan het volledige pakket: startende jeugdverenigingen kunnen makkelijker instromen, jeugdverenigingen geven we werkingsmiddelen en ook projecten voor en door jongeren kunnen aangevraagd worden via het districtsfonds”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen voor jeugd. Voor sport wordt deze lijn doorgetrokken, want ook sportverenigingen kunnen de werkingstoelagen gebruiken om hun aanbod van recreatieve en competitieve sportactiviteiten uit te bouwen.

Infrastructuur verbeteren

Buurtverenigingen kunnen voor beperkte aanpassingswerken gebruikmaken van een infrastructuurtoelage. Voorwaarde is dat die aanpassingen hun werking toegankelijker maken voor een breed publiek. Ook voor jeugdverenigingen blijft het mogelijk om infrastructuur te vernieuwen, kopen of bouwen.

Om de inwoners en verenigingen grondig in te lichten over en te begeleiden bij dit nieuwe aanbod, organiseert het district Antwerpen infosessies op dinsdag 11 februari om 9.30 uur en donderdag 13 februari om 19 uur in het districtshuis (Arenbergstraat 7, 2000 Antwerpen). Inschrijven kan via district.antwerpen@antwerpen.be.