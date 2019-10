Van 10 naar 12 jaar cel voor dertiger die vriendin gruwelijk folterde en verkrachtte met blikje Red Bull BJS

16 oktober 2019

09u35 0 Antwerpen De 39-jarige Alexander F. is door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het gruwelijk folteren en verkrachten van zijn vriendin. Hij moet zich daarna ook nog eens voor een periode van 15 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. In eerste aanleg kreeg F. 10 jaar cel.

Gasten van een hotel op de Marnixplaats op het Antwerpse Zuid keken in de nacht van 10 op 11 mei 2018 vreemd op, toen een blootvoetse vrouw vol blauwe plekken en met afgeschoren haren kwam binnengelopen.

Bij de politie legde de vrouw een hallucinante verklaring af hoe ze door haar vriend Alexander F. vernederd, gebrutaliseerd en verkracht werd. F. had haar onder meer vastgebonden, peper in haar ogen gestrooid en gedwongen om sigarettenpeuken te eten. Hij had ook in haar mond geplast en verkracht met een blikje Red Bull.

Later trok de vrouw haar bezwarende verklaring in en bevestigde ze de bewering van haar vriend, dat alles met haar instemming was gebeurd en ze experimenteerden met sm. Dat werd door het gerecht in twijfel getrokken, omdat er nog drie vrouwen zijn die zeggen dat ze door de dader vernederd, misbruikt en geslagen werden.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 13.000 euro.