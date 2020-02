Valentijnsrun tweede weekend op rij uitgesteld door verwachte storm PLA

15 februari 2020

15u28 0 Antwerpen De Valentijnsrun in het Rivierenhof in Deurne (Antwerpen) is voor het tweede weekend op rij uitgesteld door het verwachte stormweer. De loop was gepland voor vorig weekend, werd door Ciara verbannen naar dit weekend, maar het provinciebestuur heeft vanmiddag beslist om het Rivierenhof morgen/zondag af te sluiten. Dan wordt een nieuwe storm Dennis verwacht.

Organisator kan niet op tegen de wetten van de natuur en heeft zijn organisatie nu verschoven naar zondag 23 februari.

De Valentijnrun is een recreatieve funloop met keuze uit een parcours van 5 of 10 km. Ook op de 9e editie kun je je bij aankomst in het winterse Rivierenhof verwarmen aan een zoete zonde en een lekker drankje. Wie verkleed meeloopt, maakt kans op mooie prijzen. Vanaf 9.30 uur gaan de kleedkamers open in Sportpark Ruggenveld. Om 11 uur wordt het startschot gegeven aan de Rivierenhof Parkweg.

Meer info en inschrijven via www.antwerpathletics.be