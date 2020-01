Valentijnrun in Rivierenhof beloont lopers die zich verkleden Jan Aelberts

08 januari 2020

21u20 0 Antwerpen Ook dit jaar kan je deelnemen aan de Valentijnrun in het Rivierenhof op 9 februari. Wie zich verkleedt, maakt kans op prijzen.

De Rivierenhof Valentijnrun is een funloop met keuze uit een parcours van 5 of 10 kilometer. “Ook tijdens de negende editie kun je je bij aankomst in het winterse Rivierenhof verwarmen aan een zoete zonde en een lekker drankje”, aldus de organisatie. “Wie verkleed meeloopt, maakt kans op mooie prijzen.”

De Rivierenhof Valentijnrun wordt georganiseerd door de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) en Antwerp Athletics in samenwerking met District Deurne.

Afspraak op 9 februari. Vanaf 9.30 uur gaan de kleedkamers en douches van Sportpark Ruggeveld open. Om 11 uur wordt het startschot gegeven. Deelnemen is gratis voor wie zich vooraf inschrijft op www.antwerpathletics.be.