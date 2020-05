Vakbonden bij Agfa-Gevaert dienen stakingsaanzegging in na conflict over loonregeling werknemers in quarantaine BJS

15 mei 2020

15u27 0 Antwerpen De vakbonden bij beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert hebben een stakingsaanzegging ingediend vanaf 25 mei. Dat bevestigt de socialistische vakbond ABVV vrijdag. Er is onenigheid over het statuut van werknemers die zouden moeten thuisblijven na contact met een besmet persoon.

De vakbonden bij Agfa-Gevaert vrezen dat de komende weken meer werknemers verplicht thuis zullen moeten blijven, als blijkt dat ze in contact kwamen met een persoon die besmet is met het coronavirus. “In dat geval gaat het volgens ons om tijdelijke werkloosheid door overmacht”, zegt ABVV-afgevaardigde Tom Vercammen. “De cao schrijft in dat geval voor dat het bedrijf vier uur van het bruto basisloon per dag bijdraagt.” Die bijdrage zou boven de 70 procent van de overheid komen.

Volgens de vakbonden weigert het bedrijf om de cao na te komen. Er is ook ontevredenheid over de manier waarop er in coronatijden met de werknemers wordt omgegaan. “Wij hadden gevraagd naar een premie, omdat de werknemers het bedrijf al tien weken in moeilijke omstandigheden rechthouden”, zegt Vercammen. “Daar is niets van in huis gekomen.”

Het is nu wachten op een reactie van de directie. “Er is al aangegeven dat ze ons maandagmiddag te woord zullen staan”, zegt Vercammen.