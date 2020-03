Vakbond verbaasd: “Waarom krijgen wij geen zitje in taskforce in haven terwijl wij samen 60.000 mensen vertegenwoordigen?” PhT

18 maart 2020

16u09 0 Antwerpen De socialistische ABVV eist voor de vakbonden een zitje op in de pas opgerichte grensoverschrijdende taskforce voor de Antwerpse haven. Die werkgroep komt donderdag weer samen om in volle coronacrisis de situatie te bekijken. “Vreemd dat de vertegenwoordigers van 60.000 werknemers niet zijn uitgenodigd”, zegt ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt.

“Men vraagt uitdrukkelijk aan de werknemers om de keten draaiende te houden. Dan is het niet meer dan logisch dat de stem van de vakbonden wordt gehoord in de taskforce”, werpt Verlaeckt op. “Je kunt moeilijk zeggen dat we niet representatief zouden zijn. In de petrochemische sector in Antwerpen is zowat 90 procent van de arbeiders en bedienden lid van een vakbond.”

Niet raken aan inkomen

De volcontinubedrijven (24/7) in de petrochemie draaien volgens Verlaeckt overigens nog dezelfde productie als voor de coronacrisis. “De ploegen zijn wel tot een soort weekendbezetting herleid. Hoe dan ook willen we dat het inkomen van elke werknemer voor de volle 100 procent wordt gewaarborgd, of men nu gedwongen werkloos thuis zit of niet. Alle bedrijven moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid opnemen.”

ABVV geeft nog een aantal prioriteiten mee. Zo dienen voor de vakbond alle uitgevaardigde maatregelen van de federale overheid strikt nageleefd. Werknemers die niet essentieel zijn voor het productieproces, moeten onverwijld thuis blijven. De veiligheid en het welzijn van het personeel én van de inwoners in de ruime omgeving van de scheikundige bedrijven, staat absoluut voorop.