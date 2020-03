Vakbond roept op: “Gebruik waterbus niet tenzij om te pendelen” ADA

17 maart 2020

18u09 0 Antwerpen De socialistische vakbond BTB-ABVV vraagt aan reizigers van DeWaterbus in Antwerpen om dat vervoersmiddel de komende tijd niet meer te gebruiken tenzij je het absoluut nodig hebt om te pendelen naar het werk. Dat is nodig om de werknemers die op de waterbus zitten niet te veel risico’s op besmetting met het coronavirus te laten lopen, klinkt het.

Tot nader order vaart DeWaterbus nog steeds uit. Zowel pendelaars van en naar de haven als recreatieve reizigers zijn er normaal gezien welkom. “We hebben natuurlijk alle begrip dat mensen hun tijd proberen te doden door te wandelen, te sporten in de natuur of een tripje te maken naar de stad”, stelt vakbond BTB-ABVV. “In normale omstandigheden verwelkomen onze mensen deze passagiers graag. Maar nu moeten we met zijn allen beseffen dat de waterbus een onderdeel van het openbaar vervoer is, broodnodig om mensen naar hun werk te vervoeren. Opa’s en oma’s die met dit zonnige weer hun kleinkinderen op de waterbus meenemen als attractie, brengen niet alleen het personeel in gevaar, ze brengen ook het openbaar vervoer als publieke dienstverlening in het gevaar.”