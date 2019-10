Vader ziet auto in beslag genomen omdat zoon met levenslang rijverbod vrolijk blijft rondrijden Jan Aelberts

14 oktober 2019

16u47 0 Antwerpen Ondanks een levenslang rijverbod is een 39-jarige man uit Berchem toch opnieuw betrapt toen hij rondreed. Hij gebruikte de auto van zijn vader.

Een bestuurder van 39 jaar uit Berchem kreeg door de rechtbank een levenslang rijverbod opgelegd omdat hij ondanks verschillende rijverboden toch bleef rondrijden met de wagen. Het kwam het wijkteam Centrum ter ore dat de betrokkene hardnekkig volhoudt en elke dag met de auto van z’n vader bleef rondrijden. Afgelopen vrijdag zagen medewerkers van het wijkteam hem opnieuw rondrijden.

Het voertuig werd meteen aan de kant gezet. Op last van het parket werd de auto, die eigendom is van de vader van de verdachte, in beslag genomen. De verdachte zelf werd gearresteerd en voor de onderzoeksrechter gebracht.