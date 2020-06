Vader foltert kinderen na slecht rapport: “Wist niet wat hier wel en niet mocht” Patrick Lefelon

03 juni 2020

22u40 0 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor een Antwerpenaar (45) die vervolgd wordt voor de moordpoging op zijn dochter van 14. Ook zijn andere kinderen had hij geregeld hardhandig aangepakt door bijvoorbeeld chilipoeder in hun ogen te smeren als hun schoolresultaten wat minder waren. Hij staat daarom ook terecht voor foltering.

De politie was op 8 november 2019 toevallig in de straat van het gezin om een verkeersongeval af te handelen. Een jongetje van 12 riep haar hulp in, omdat zijn vader zijn zus aan het wurgen was. Toen de agenten de woning betraden, zat de veertiger met zijn knieën op zijn dochter, met naast hem een usb-kabel en een bezemsteel.

De beklaagde was blijkbaar woest geworden omdat hij zijn dochter op straat aan haar hoofddoek had zien trekken. Hij was ervan uitgegaan dat ze hem niet gedragen had op school. Toen ze thuis kwam, had hij haar met een bezemsteel geslagen en had hij een USB-kabel rond haar nek gedraaid. Eerst had hij haar bij de kabel omhoog getrokken, vervolgens was hij op haar gaan zitten en had hij het snoer verder aangespannen.

Het meisje verklaarde dat ze de hele tijd aan het bidden was. Toen de politie binnenviel was ze opgelucht: eindelijk zou de jarenlange terreur van haar vader voorbij zijn. Ook haar moeder en de vijf andere kinderen hadden een panische angst voor hem. De kinderen mochten niks en hij gebruikte bijna dagelijks geweld voor banale dingen. Hij sloeg hen met een stok of riem, schoor hun haar af of smeerde chilipoeder in hun ogen als straf.

“Afkomst speelt hem parten”

De beklaagde, die van Indische afkomst is, minimaliseerde de feiten en beweerde niet te weten wat wel en niet mocht in België, ook al woont hij hier al sinds 1999. Zijn advocaat vroeg een herkwalificatie van ‘moordpoging’ naar ‘opzettelijke slagen’ en pleitte voor een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

“Hij verwacht dat zijn kinderen klakkeloos doen wat hij zegt. Dat zit zo bij hem ingebed vanuit zijn cultuur. Hij moet leren omgaan met onze waarden en normen”, pleitte advocaat Tim Smet. Zijn cliënt zit nog steeds in voorhechtenis en kreeg een contactverbod met de kinderen opgelegd. Zij staan onder toezicht van de jeugdrechter.

Vonnis op 17 juni.