Vader en zoon zetten samen cannabisplantage op Patrick Lefelon

02 april 2020

22u48 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag een vader en zijn zoon veroordeeld voor het telen van cannabis. René V.A. (58) uit Merksplas, bij wie een plantage met 1.600 planten werd aangetroffen, kreeg drie jaar cel met uitstel. Voor Jimmy V.A. (29) uit Antwerpen was twee jaar cel met uitstel weggelegd. Beiden moeten ook 8.000 euro boete betalen.

Uit getapte gesprekken in een andere gerechtelijk onderzoek was gebleken dat Jimmy V.A. zich mogelijk bezighield met de verkoop van verdovende middelen. De politie voerde op 14 juni 2019 een huiszoeking uit op zijn adres in Brecht. Op de zolderverdieping waren twee kamers ingericht voor de teelt van cannabis en in de keuken stonden 38 flesjes met cannabisolie. In een bergruimte werd materiaal voor een cannabisplantage aangetroffen en in de tuin lagen vuilzakken met potgrond. Jimmy V.A. had 1.435 euro cash op zak.

Het huurcontract stond op naam van vader René V.A. en er werden ook documenten van nutsvoorzieningen aangetroffen die aan hem gericht waren. Gelet op de grote hoeveelheid materiaal die bij zijn zoon stond, besloot de politie ook bij de vader een huiszoeking uit te voeren. Op zijn adres in Merksplas werd een plantage met 1.600 oogstrijpe cannabisplanten aangetroffen, verdeeld over twee kweekruimtes. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt.

Jimmy V.A. verklaarde dat Nederlanders hem 5.000 euro per oogst beloofd hadden als ze bij hem een cannabisplantage mochten onderbrengen. Hij beweerde dat de eerste oogst mislukt was en dat hij nog geen geld gekregen had, wat de rechtbank niet geloofde.

Ook René V.A. gaf toe dat hij zijn woning ter beschikking had gesteld om er een plantage in te richten. Er werd al één keer geoogst en hij ontving daarvoor 8.000 euro. De rechtbank verklaarde lastens vader en zoon respectievelijk 8.000 en 5.000 euro verbeurd.