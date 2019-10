Vaartkaai twee weken lang afgesloten voor werken Jan Aelberts

09 oktober 2019

12u35 0 Antwerpen De verlichting tussen de Carrettestraat en het dok van Merksem wordt deze maand vernieuwd. Daarnaast start vanaf 14 oktober het afvoeren van grond aan de spoorwegbruggen op de Vaartkaai. Die zal daarom twee weken lang worden afgesloten.

Tussen 7 en 15 oktober wordt de openbare verlichting tussen de Carrettestraat en het dok van Merksem vernieuwd. Het verkeer op de Vaartkaai kan beurtelings de mobiele werfzone passeren. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad de werken passeren.

Vanaf 14 oktober start het afvoeren van grond aan de spoorwegbruggen op de Vaartkaai. Hierdoor is de Vaartkaai ter hoogte van de spoorwegbruggen afgesloten in beide richtingen tot en met 31 oktober.

De Vaartkaai is onderbroken ter hoogte van de spoorwegbruggen. Het verkeer volgt een omleiding via de Ingenieur Menneslaan en de Groenenedaallaan. Fietsers en voetgangers kunnen altijd via een containertunnel de werf passeren.