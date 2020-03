UZA zoekt vrijwilligers: zowel logistiek, administratief als verpleegkundig Annelin Marien

19 maart 2020

11u38 4 Antwerpen Ben jij bereid je in te zetten als vrijwilliger in de strijd tegen het coronavirus? Het UZA zoekt nog helpende handen: er wordt geen vergoeding voorzien, maar wel heel veel dankbaarheid!

Er boden zich al veel vrijwilligers aan om in deze periode de zorgverleners te ondersteunen, maar het UZA zoekt nog steeds volk voor verschillende taken. Zo kan je bijvoorbeeld helpen bij logistiek, om heel wat middelen van A naar B te brengen. Het UZA zoekt ook administratieve talenten, of creatievelingen die behendig zijn met een naaimachine om stoffen mondmaskers te maken. Dat laatste kan je bovendien aan je eigen keukentafel doen. Het UZA zoekt ook babysitters voor de tijdelijke opvang van kinderen van personeelsleden, en natuurlijk kunnen ook artsen en verpleeg- en zorgkundigen (in opleiding) zich aanbieden om te helpen.

Het UZA voorziet een opleiding om deze taken veilig te kunnen opnemen, daarom ben je bij voorkeur voor minimum twee tot drie weken beschikbaar. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding voorzien, maar wel enorm veel dankbaarheid van alle UZA-medewerkers. Bij vragen kan je terecht bij Claire van Heeswijk, coördinator externe vrijwilligerswerking, op het nummer 03 821 32 30 of via marie-claire.vanheeswijk@uza.be.

