UZA zet eerste stappen naar alcoholkliniek tegen bingedrinken ADA

13 oktober 2020

13u57

Bron: Belga 4 Antwerpen Aan de Universiteit Antwerpen start in januari de ‘Leerstoel Jongeren en Alcohol’ om overmatig alcoholgebruik bij jongeren beter in kaart te brengen en terug te dringen. Binnen de leerstoel zal ook een pilootproject voor de eerste Vlaamse alcoholpolikliniek in het UZA gerealiseerd worden. In Nederland hebben deze ‘alcoholpoli’s’ hun nut al bewezen.

Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), het UZA en UAntwerpen blijkt dat er in 2018 in België meer dan 2.200 jongeren met een alcoholvergiftiging op de spoeddienst werden opgenomen. Ander onderzoek leert dat een op de drie 17- en 18-jarigen minstens één keer per maand aan bingedrinken doet.

Nederland staat een heel pak verder dan Vlaanderen in de aanpak van alcoholmisbruik bij jongeren. Drijvende kracht is kinderarts Nico van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en gastdocent aan de UAntwerpen. In 2010 stampte hij de Stichting Jeugd en Alcohol uit de grond. Die stichting onderzoekt de thematiek, doet aan voorlichting en bewustwording, en richtte ondertussen twaalf alcoholpoli’s op in Nederlandse ziekenhuizen.

Die Nederlandse aanpak krijgt nu navolging in Vlaanderen. In januari 2021 start de ‘Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol’ op de Universiteit Antwerpen. Het Delftse ziekenhuis financiert het project. Van der Lely en professor Guido Van Hal (UAntwerpen) worden titularis van de leerstoel, en ook de professoren Jozef De Dooy en Stijn Verhulst, beiden verbonden aan UZA en UAntwerpen, zetten er hun schouders onder.

Doel van de leerstoel is om het alcoholmisbruik bij jongeren in Vlaanderen beter in kaart te brengen. “Een doctoraatsstudent zal zich onder meer focussen op een efficiënter registratiesysteem, en zal werken rond preventie en bewustmaking. Binnen de leerstoel zal ook een pilootproject voor de eerste Vlaamse alcoholpoli, in het UZA, gerealiseerd worden”, zegt Van Hal