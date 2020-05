UZA test patiënten voortaan eerst thuis vooraleer

ze naar het ziekenhuis komen: “In principe komt niemand binnen die niet getest is” Annelin Marien

02 mei 2020

15u05 120 Antwerpen Vanaf 4 mei zullen er weer patiënten opgenomen worden in de ziekenhuizen voor geplande niet-dringende behandelingen. Het UZA heeft daarom een proefproject opgestart: het wil patiënten die voor een behandeling naar het ziekenhuis komen, op voorhand thuis laten testen op een mogelijke COVID-19-besmetting. Zeven verpleegkundigen van een thuisverpleegorganisatie werden daarvoor door het UZA opgeleid, zodat er tot 100 patiënten per dag kunnen worden getest.

Wie binnenkort een geplande behandeling heeft in het UZA, zal opgebeld worden om een afspraak te maken met een verpleegkundige van thuisverpleegorganisatie Altrio. De verpleegkundige zal bij de patiënt thuis een staal afnemen dat naar het labo gaat, zodat het UZA het resultaat van de test heeft vooraleer de patiënt naar het ziekenhuis komt.

“Het is cruciaal dat we de veiligheid van zowel de patiënt, de medepatiënten als de gezondheidswerkers kunnen blijven garanderen”, zegt medisch directeur van het UZA Guy Hans op Radio 1. “Daarom moeten we over een heel actuele actuele COVID-19-status beschikken: is de patiënt besmet of niet op het moment dat hij of zij zich aanbiedt in het ziekenhuis?”

Indien het om een urgente behandeling gaat, zullen we de patiënt uiteraard wel opnemen, maar dan kunnen we tenminste de nodige voorzieningen treffen Guy Hans, Medisch directeur UZA

COVID-19-afdeling

“Als de persoon in kwestie besmet blijkt, zullen we contact opnemen om de afspraak eventueel uit te stellen”, zegt Hans. “Indien het om een urgente behandeling gaat, zullen we de patiënt uiteraard wel opnemen, maar dan kunnen we tenminste de nodige voorzieningen treffen. De patiënt kan bijvoorbeeld op een COVID-afdeling worden opgenomen, of als het om een heel gespecialiseerde behandeling gaat, kunnen we op de afdeling in kwestie maatregelen nemen.”

Vorige week startte het UZA al met een test van 20 personen, later volgde nog een test met 75 personen. Maandag mogen de eerste patiënten naar het ziekenhuis komen, dus ook zij werden de voorbije dagen getest. “In principe komt er geen enkele patiënt binnen die niet is getest”, zegt Hans. “Er zijn wel alternatieven: als een afspraak thuis niet lukt, kan een patiënt zich aanmelden in de testeenheid van het ziekenhuis of bij de pretriagecentra.”

QR-code

Spoedgevallen worden wel nog meteen door het ziekenhuis opgenomen, waarbij er op het moment zelf nog een test kan worden afgenomen. Dat verlengt echter de opnameduur, wat het UZA dus waar het kan, probeert te vermijden.

Wie een gewone raadpleging in het ziekenhuis heeft, en dus geen behandeling, moet op voorhand thuis een digitale vragenlijst invullen. “Afhankelijk van de gegeven antwoorden krijgen de patiënten een QR-code, die ze moeten scannen bij aankomst in het ziekenhuis. Is de code groen, kunnen patiënten heel snel door de triagepost, bij een oranje code krijgen ze nog bijkomende vragen, bij een rode code moeten ze in een aparte wachtzaal wachten en worden ze door een begeleidingsteam naar de consultatie gebracht”, besluit Hans.