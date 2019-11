UZA lanceert app met virtual reality voor kinderen in het ziekenhuis CVDP

15 november 2019

Op woensdag 20 november wordt de nieuwe app 'VR Wonderwater' gelanceerd in het UZA in Edegem. Met deze app zullen kinderen door middel van virtual reality even ontsnappen uit de ziekenhuisomgeving.

Een ziekenhuiskamer kan met de app getransformeerd worden tot een fantasiewereld. Kinderen kunnen de app bekijken met een virtual reality-bril en kunnen ook virtuele figuren in hun eigen omgeving plaatsen. ‘VR Wonderwater’ is gratis te downloaden via Appstore, Google Play en Oculos Store. Het project, dat ook deel uitmaakt van De Warmste Week, werd gerealiseerd in samenwerking met VRT Sandbox, Soulmade en Hunsk.

De app wordt gelanceerd in het UZA op woensdag 20 november om 13 uur. De 11-jarige wetenschapper Mauro Druwel zal met een tutorial uitleggen aan kinderen in het ziekenhuis hoe ze zelf virtueel hun wereld kunnen creëren. Ook vlogger Elindo Avastia zal aanwezig zijn tijdens het evenement.