UZA bouwt nieuw lab: tot 7.000 corona-analyses per dag PhT

27 augustus 2020

23u19 0 Antwerpen Zevenduizend coronatesten analyseren per dag: dat moet de capaciteit worden van een nieuw lab in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Bestaande lokalen worden er inmiddels voor verbouwd. Streefdoel: oktober.

Of er een échte tweede golf van het coronavirus in ons land komt, blijft koffiedik kijken. Maar in het UZA willen ze op alles voorbereid zijn, aangezien naast corona ook griep en verkoudheden op de loer liggen. “We realiseren een huzarenstukje”, zegt microbioloog Herman Goossens aan VRT. “We moeten toestellen installeren, labotafels bouwen en de informatica in orde brengen. We gaan ook op zoek naar tien tot twintig administratieve en technische medewerkers.”

Goossens wil meer preventief testen. Hij verwijst naar levensbelangrijke sectoren zoals de brandweer, de politie en andere veiligheidsdiensten. “Want als er uitbraken zijn, hebben we een probleem.”

Het nieuwe lab kan onder meer de analyses doen van het testdorp op Spoor Ost.